Baustelle Werftstraße: „Mit erheblichen Staus rechnen“

von Rieke Beckwermert

09. Juli 2019, 10:18 Uhr

Kiel | Die Asphaltierung einer der wichtigsten Verkehrsadern auf dem Kieler Ostufer, die Werftstraße, geht in die zweite von insgesamt drei Runden.

Nun geht es um die Fahrspuren stadtauswärts vor dem KVG-Betriebshof und dem 4. Revier der Polizei sowie Teile des Kreisels selbst. „Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen und Staus (stadteinwärts) zu rechnen“, warnt die Stadt. Von der Zufahrt zur KVG bis in den Kreuzungsbereich mit dem Karlstal hinein ist die Werftstraße ab Sonnabend, 13. Juli, bis Montag, 15. Juli, voll gesperrt. In dieser Zeit ist es nicht möglich, von der Gablenzbrücke über die Werftstraße direkt zu den Bereichen Hörn und Norwegenkai, HDW und Karlstal / Zentrum Gaarden weiterzufahren. „Für den Verkehr stadteinwärts gibt es ebenfalls erhebliche Einschränkungen“, heißt es. Vor- und Nacharbeiten erfolgten unter der Sperrung einzelner Fahrspuren. Auch die ÖPNV-Busse sind beeinträchtigt – in der Straße Karlstal wird vorübergehend die stadteinwärts führende Fahrbahn geteilt: Auf einer Spur geht es bergauf, auf der rechten Spur geht es bergab für Busse und Autos. Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten am Wochenende und Montag kommen Autofahrer von der Sörensenstraße beziehungsweise von der Preetzer Straße / Schwedendamm her in der Werftstraße nur bis zur Jet-Tankstelle und zum Penny-Markt. Von der Gablenzbrücke kommender Verkehr wird nach rechts auf die bereits erneuerte Fahrbahn geleitet (Richtung Preetzer Straße und Ostring). Stadteinwärts wird der Verkehr nach rechts zur Gablenzbrücke geleitet. Die beiden anderen Spuren des Kreisels (in Richtung Preetzer Straße / Schwedendamm) stehen nicht zur Verfügung.

„Ortskundige sollten von vornherein auf den Ostring beziehungsweise auf den Straßenzug Schwedendamm / Preetzer Straße ausweichen“, rät die Stadtverwaltung. Bei schlechtem Wetter müssten die Arbeiten eventuell verschoben werden.