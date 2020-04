Bauernhof statt Bochum

In Zeiten der Corona-Krise: Der Kieler Sportjournalist Patrick Nawe (45) begab sich für eine Selbsterfahrung auf das Gut Neu-Bülk nahe Strande bei Kiel

Avatar_shz von

02. April 2020, 21:12 Uhr

Gut Neu-Bülk | Die einst so romantischen Vorstellungen vom Leben auf dem Bauernhof sind in den vergangenen Jahrzehnten längst der Realität gewichen. Kostendruck, Existenzangst, zum Teil nur schwer nachzuvollziehende Entscheidungen der Politik und ein schlechtes Image des Berufsstands treiben seit Jahren immer mehr Landwirte in die Depression. Zusätzlich kommt es für viele derzeit knüppeldick: Corona-Krise, Mangel an Erntehelfern und dann auch noch die jüngst trotz der Enthaltung der Kieler Landesregierung getroffene, neue Dünge-Verordnung für Landwirte in Deutschland.

Der 45-jährige Kieler Sportjournalist und Fotograf Patrick Nawe hat sich in dieser Woche auf eine Selbsterfahrung auf dem Gut Neu-Bülk bei Strande eingelassen, um sich ein Bild von den Zuständen auf dem Land zu machen. Hier seine Erfahrungen:

Eigentlich sollten in dieser Woche meine beruflichen Planungen für das Auswärtsspiel des Kieler Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel beim VfL Bochum laufen, doch die Corona-Krise hat den Sport spätestens seit Anfang März voll im Griff. Auch für meinen guten Bekannten Hartwig Rodde entfällt der Trip in den Westen an diesem Wochenende. Denn Hartwig, ebenfalls glühender Verehrer von Holstein, ist Landwirt und befindet sich auf seinem Gut Neu-Bülk vor den Toren Kiels mitten in den Vorbereitungen für die Haferaussaat. Da war es angesichts der sich momentanen häufenden aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichte zu Landwirtschaft und Agrarpolitik für mich naheliegend, die fußballerische Auszeit für eine Selbsterfahrung auf dem Bauernhof zu nutzen – das hatten Hartwig und ich schon lange geplant.

Erinnerungen an meine Kindheit werden schon beim Abbiegen auf den 500 Meter langen Wirtschaftsweg, der in Richtung Gutshaus führt, wach. Fünf Jahre lang hatte ich als kleiner Junge zusammen mit meinen Eltern und meinen Geschwistern Norman und Nicola die Sommerferien auf einem Hof im oberbayrischen Kleinweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen verbracht. Das Gut Neu-Bülk erscheint mir wie eine Art Freiluftmuseum, der alte Kuhstall zur Rechten ist jedoch auf dem insgesamt 280 Hektar großen Areal schon seit Ende der 70er-Jahre verwaist. Dort sind über die kalte Jahreszeit Segelboote, Campingwagen und Wohnmobile untergebracht – eine nicht unbedeutende Einnahmequelle für den 55-jährigen Landwirt Hartwig Rodde, der 2001 den einst adligen Hof von seinem Vater Erhard (83) übernahm. Genauso wichtig sind die Einnahmen aus dem nahegelegenen Windpark „Schwedeneck“, bei dem Rodde Teilhaber ist.

Durch die zunehmende Technisierung und die Einstellung der Rindviehhaltung in den 70ern sank die Zahl der benötigten Arbeitskräfte auf Gut Neu-Bülk von rund 20 in den 1930er-Jahren auf heute zwei Arbeitskräfte und einige Saisonarbeiter. Nachdem die Bundesregierung wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen Einreisestopp für Saisonkräfte erlassen hat, wissen viele Landwirte nicht, wie sie ihre Ernte einbringen sollen.



Ideale Wetterbedingungen





Dabei herrschen jetzt gerade ideale Wetterbedingungen, etwa für die bevorstehende Salat-, Spargel-, Erdbeerernte. „Die aktuelle Situation rund um Corona lähmt viele Betriebe, die einen hohen Arbeitskräftebedarf haben, der zurzeit einfach nicht gedeckt werden kann. Die Landwirte stehen erheblich unter Druck“, berichtet Rodde. Er selber hat Glück, dass sein Anbau auf Getreide- und Raps begrenzt ist und er so zusammen mit seinem 68-jährigen Mitarbeiter Bernd-Uwe Tüxen, der schon seit 1967 auf seinem Hof arbeitet, den Arbeitsbedarf decken kann. Andere Landwirte im Dänischen Wohld hingegen suchen seit dem Beginn des Einreisestopps händeringend nach Personal und stoßen dabei auf neue Probleme. „Die Planungssicherheit ist komplett weg. Ich möchte nicht mit meinen Kollegen tauschen. Und selbst wenn sich Freiwillige anbieten, die arbeiten in der Regel längst nicht so effektiv und ausdauernd wie die erfahrenen polnischen Erntehelfer“, sagt Rodde und fügt hinzu: „Die deutschen Aushilfskräfte haben schnell keine Lust oder Kraft mehr oder sonst irgendein Wehwehchen, weiß ich von einem befreundeten Landwirt.“

Mich selbst schickt Landwirt Rodde erst einmal mit seinem Trecker raus auf ein 60 Hektar großes Feld zum Steinesammeln, das für gewöhnlich im März beginnt und bis Mitte April beendet sein muss. In Zeiten, wo in der Landwirtschaft längst Spitzentechnologie zum Einsatz kommt, muss das Sammeln noch immer per Hand erfolgen. „Nimm nur die Größeren, die Kleinen können liegenbleiben“, ruft Rodde mir hinterher, als ich auf das Feld einbiege. Einige meiner Klassenkameraden haben früher in den Ferien Steine gesammelt, um sich etwas dazuzuverdienen. Damals war für mich kein Platz. Heute hole ich das alles nach und mühe mich mit Brocken zwischen drei und fünfzig Kilogramm ab. Einige muss man mit Spitzhacke oder Forke aus dem Boden schlagen und zur Frontladerschaufel des Traktors schleppen – Knochenarbeit ist angesagt! Hin und wieder schaut der „Chef“ mir – den dank Corona angeordneten Sicherheitsabstand einhaltend – über die Schulter und ruft: „Halt die Zugmaschine in der Spur Patrick, sonst zerstören die Reifen die noch zarten Pflanzen!“

Eine Schicht auf dem „Acker“ dauert schnell mal bis zu acht oder zehn Stunden. Mich wundert es nicht, wenn so einige darauf verzichten und momentan lieber zuhause im Warmen sitzen. Dass sie dabei allerdings eine herrliche Selbsterfahrung verpassen, die trotz aller Anstrengungen zum Genuss wird, wenn nach einem intensiven Arbeitstag auf dem Hof die entsprechende Erfrischung an Körper, Geist und Seele erfolgt, wissen nur wenige. Zusätzlich belohnt die Sonne meine Bemühungen – und das rustikale, herrlich unvegane Essen, das der nahegelegene Dibberns Gasthof im nicht weit entfernten Ort Osdorf derzeit nur außer Haus anbietet.

Hier abseits der Stadt und während der Arbeit auf den Feldern hab ich wenig Zeit, mir über die Corona-Krise Gedanken zu machen. Frische, saubere Luft und körperliche Arbeit, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion ist hier sehr gering. Auch Rodde meint, dass das Leben hier draußen einfach zu einer gesunden Grundkonstitution führen müsse. Und der Landwirt muss aufpassen, kümmert er sich doch um seine Eltern, die auch auf dem Hof wohnen und beide mit über 80 Jahren zur Risikogruppe gehören.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht von bundesweit rund 280 000 Saisonarbeitskräften im Agrarbereich aus. Viele der Arbeiter kommen für diese Zeit aus dem Ausland – oft aus EU-Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Polen. Letztere vor allem auch in Schleswig-Holstein. Mein Tag auf dem Hof Neu-Bülk lässt mich die komplizierte Situation der Landwirte deutlich besser erfassen als zuvor. Als vor rund vier Wochen demonstrierende Bauern in der Landeshauptstadt auch an meinem Fenster vorbeifuhren, habe ich mir noch keine großen Gedanken um die ernsten Sorgen der Landwirte gemacht, die den Verkehr zwischenzeitlich lahmlegten. Das hat sich seit meinem Besuch in Neu-Bülk grundlegend geändert.



Muskelkater als Andenken





Am Abend spüre ich ein intensives Ziehen im Rücken- und Schulterbereich als muskulär-verspanntes Andenken an meinen Einsatz und ertappe mich, dass ich im Internet die Arbeitsangebote unter dem Motto „Erntehilfe SH“ aufrufe. „Das wird sicher nicht mein letzter Tag auf dem Bauernhof gewesen sein“, denke ich mir und erinnere mich nochmals an die schönen Wochen als kleiner Junge im Urlaub in Oberbayern.

Und am Ende des Tages ist mir völlig klar, auch wenn das Holstein-Spiel in Bochum – und viele weitere Partien – erst einmal ausfallen werden, dass der Tag auf dem Gut Neu-Bülk mindestens ebenso intensiv war wie das Erlebnis eines Auswärtssieges meiner Störche von Holstein Kiel. „Komm ruhig wieder“, rief Hartwig Rodde mir noch hinterher, als ich seinen Hof verließ. Er schien zufrieden zu sein mit mir!