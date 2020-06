Bauern leiten mit spektakulärer Aktion Protestwoche in Berlin ein

Avatar_shz von Helmuth Möller

12. Juni 2020, 16:48 Uhr

Oldenswort | Mit einer Veranstaltung am Donnerstagabend, bei der Bauern aus ganz Schleswig-Holstein in Oldenswort (Nordfriesland) zusammenkamen, haben die Landwirte auf ihre Situation aufmerksam gemacht. „Eigentlich wollten wir unsere Traktoren am Ordinger Strand aufstellen und dort das Landvolk-Wappen darstellen“, berichtete Organisator Jann-Henning Dircks. Doch der Treckerkonvoi wurde von der Polizei gestoppt. Das Nationalparkamt hatte die geplante Veranstaltung am Strand untersagt. „Ich bin echt sauer darüber. In der Folge haben wir verabredet, dass wir auf diese Fläche in Gunsbüttel bei Oldenswort ausweichen!“ Drei Streifenwagen der Polizei eskortierten den rund 400 Traktoren umfassenden Zug mit Blaulicht bis nach Gunsbüttel. Versammelt hatten sich Bauern aus dem ganz Land, insgesamt waren es rund 1000 Teilnehmer. Die Traktoren-Choreographie stellte die Landvolk-Flagge von 1929 dar. „Es macht mich stolz, ein Bauer zu sein, sagte Jann-Henning Dircks, „weil diese Veranstaltung ganz klar zeigt, dass es einen großen Zusammenhalt gibt. Wir sehen das hier als letzten Hoffnungsschrei an. Wir möchten die Bevölkerung mitnehmen, denn wir stellen fest, dass die große Unzufriedenheit nicht nur unter uns Landwirten seinen Platz hat,“ sagte Jann-Henning Dircks in einer einer kämpferischen Ansprache und dankte den Bauern aus dem ganzen Land, die sehr lange An- und Abfahrten in Kauf genommen hatten.

In seiner Rede startete Dircks einen „Aufruf zur Protestwoche aller freien, selbstdenkenden Menschen in unserem Land“ und betonte: „Wir Landwirte rufen die gesamte Bevölkerung, den vor- und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft, die Mittelschicht, die in den letzten Wochen so hochgepriesenen, systemrelevanten Berufsgruppen – welche inzwischen wieder in Vergessenheit geraten sind und die aufgrund der Corona-Krise um ihre Existenz bangen müssen – und all die Menschen, die in unserem Land etwas bewegen möchten, dazu auf, in der Woche vom 15. bis zum 20. Juni nach Berlin zu kommen!“ Dort wollen die Landwirte mit Mahnwachen protestieren.

Die nordfriesischen Grünen kritisierten die Aktion heftig.

Die Landvolkbewegung, auf die sich die Landwirte berufen, war nicht einfach eine Protestbewegung verzweifelter Bauern Ende der 1920er Jahre, es war eine antisemitische und völkische Bewegung, die in Schleswig-Holstein den Grundstein für den Durchbruch der Nationalsozialisten gelegt hat, heißt es in einer Mitteilung. Teile der Bewegung begingen damals mehrere Bombenanschläge auf Landrats- und Finanzämter, unter anderem in Schleswig, Niebüll und Lüneburg. „Es ist nicht hinnehmbar, dass heute hier bei uns in Nordfriesland das Symbol einer terroristischen Gruppe, die den Nationalsozialisten mindestens sehr nahe stand, für eine bislang friedliche Protestbewegung genutzt wird“.