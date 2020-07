Bauern fordern mehr Rückenwind aus Kiel

Unmut über sinkende Erlöse, zu viel Bürokratie und mangelnde Wertschätzung

Avatar_shz von Bernd Ahlert

02. Juli 2020, 19:14 Uhr

Kiel | „Wir sind hier im Norden auf der Seite der Glücklichen“, zeigte der Präsident des Landesbauernverbandes, Werner Schwarz, gestern in Kiel das Positive zuerst auf. Während die Bauern in Schleswig-Holstein für dieses Jahr mit einer durchschnittlichen Ernte rechnen, gebe es im Osten Deutschlands dagegen zum vierten Mal in Folge Ernten mit deutlichen Einbußen. Daher forderte Schwarz die Landesregierung auf, die Bauern durch Abbau von Bürokratie und andere Maßnahmen zu unterstützen. „Wir hoffen schon auf mehr Rückenwind aus Kiel“, so Schwarz. Als konkrete Forderungen nannte er zum Beispiel Unterstützung beim Einsatz von Saisonkräften sowie Förderungen für den Bau von Güllebehältern oder für Tests von Tierbeständen auf die Afrikanische Schweinepest wie sie in Niedersachsen gewährt würden. Der Präsident hofft auf baldige Gespräche nach der Sommerpause.

Insbesondere den Bürokratieabbau würden die Bauern als Chance sehen. Heute müsste die Hofbetreiber beim Umbau von Ställen für mehr Tierwohl gleichzeitig unter anderem Bau-, Naturschutz- und Emissionsrecht beachten, deren Regelungen sich teilweise widersprächen, so Schwarz. Der Unmut unter den Bauern sei groß. Der Präsident bekräftigte die Bereitschaft der Landwirte zur Veränderung und nannte als Beispiele etablierte Mehrwertsysteme wie Vertragsnaturschutz, Ökoland-Prämien oder die Initiative „Tierwohl“. Allerdings zog der Bauernchef auch „rote Linien“. „Nicht akzeptieren werden wir Forderungen, die die Existenz der Betriebe gefährden“, machte Schwarz deutlich. Im Schnitt sinke die Zahl der Betriebe im Jahr um ein bis knapp zwei Prozent. Im vergangenen Jahr seien es gut 2,5 Prozent gewesen. Als Grund nannte er die schwierige wirtschaftliche Lage. Zufrieden zeigte sich Schwarz dagegen über den von Schleswig-Holstein maßgeblich miterarbeiteten Bundesratskompromiss zu einer weitgehenden Abschaffung der engen Kastenstände in der Schweinezucht. Wirtschaft