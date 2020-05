Bau von Forschungsschiffen soll Werften retten

Der Maritime Koordinator der Bundesregierung will bis zu 28 staatliche Aufträge für Schiffe und Geräte vorziehen

21. Mai 2020, 12:26 Uhr

Berlin/Kiel | Mit einem milliardenschweren Auftragspaket für den Bau von staatlichen Schiffen will die große Koalition den Werften in Deutschland aus der Corona-Krise heraushelfen. Dazu plant die Bundesregierung den Kauf vieler Schiffe vorzuziehen, die sie in den kommenden Jahren ohnehin braucht.

„Wir haben in allen Ressorts abgefragt, welche neuen Schiffe und Geräte vorzeitig vergeben werden können – und das Ergebnis für das geplante große Konjunkturprogramm des Bundes angemeldet“, sagt der Regierungskoordinator für die maritime Wirtschaft, der schleswig-holsteinische CDU-Abgeordnete Norbert Brackmann, unserer Zeitung. Insgesamt gehe um bis zu 28 neue Schiffe und maritime Geräte. Ein genaues Finanzvolumen der Investitionen nennt Brackmann nicht, spricht aber von „mehreren Milliarden“.

Unter anderem sollen einige Forschungsschiffe rasch gebaut werden. Vor allem will Brackmann wieder Schwung in die erlahmten Ausschreibungen der „Polarstern“ und der „Meteor“ bringen. Die neue „Polarstern“ soll gut 600 Millionen Euro kosten und das gleichnamige, 38 Jahre alte Schiff des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts ersetzen, das derzeit auf Expedition im arktischen Eis liegt. Die neue „Meteor“ wird rund 200 Millionen Euro teuer und ist als Nachfolgerin für gleich zwei Schiffe vorgesehen – die alte Hamburger „Meteor“, die 34 Jahre auf dem Buckel hat, sowie die inzwischen als Flüchtlingsrettungsschiff der Kirchen eingesetzte Kieler „Poseidon“, die sogar 44 Jahre alt ist. Ursprünglich hätten beide neuen Schiffe längst in Auftrag gegeben sein sollen – doch gab es Probleme bei den Ausschreibungen.

Neben den bis zu 28 Aufträgen für zivile Schiffe und Geräte sind es auch rasche Bestellungen der Marine, auf die Brackmann hofft. Seit die große Koalition den Marineschiffbau zur Schlüsseltechnologie erklärt hat, darf die Bundesregierung hier über rein nationale Ausschreibungen sicherstellen, dass nur deutsche Werften zum Zuge kommen. Erstmals könnte der Bund diese Regelung bei der bald anstehenden Auftragsvergabe für zwei neue Doppelhüllentanker der Marine ausnutzen. Die Schiffe sollen die beiden 43 Jahre alten Tanker „Rhön“ und „Spessart“ ersetzen. „Es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium“, lobt Brackmann das Ressort seiner Parteifreundin Annegret Kramp-Karrenbauer. Im Marineschiffbau könnten die Werften daher mit „längerfristiger Auftragssicherheit“ rechnen.

Nicht zuletzt will Brackmann durch staatliche Zuschüsse den Bau privater Schiffe ankurbeln. So soll ein Förderprogramm etwa dafür sorgen, dass Binnenschiffe abgasärmer werden. Ein anderes unterstützt den Bau von innovativen Schiffen – also solchen, die zum Beispiel sicherer sind als die bisherigen oder wirtschaftlicher oder umweltfreundlicher. Mit dem Vorstoß für das maritime Milliardenpaket reagiert Brackmann nicht zuletzt auf eine Forderung der deutschen Werftindustrie. Deren Spitzenverband VSM hat erst Anfang dieser Woche ein staatliches Flottenprogramm verlangt, weil die Branche ab 2023 kaum noch Aufträge hat. Und neue Schiffe, die dann gebaut werden sollen, müssten bis Ende 2020 bestellt werden.