Bau- contra Umweltausschuss

Kompetenzgerangel um Zuständigkeit für Beratung über Ausbau eines Feldwegs und Förderantragstellung

von Sylvia Kaufmann

20. August 2019, 16:00 Uhr

Tornesch | Die erste Sitzung des Bauausschusses nach der Sommerpause war gleich mit einer Änderung der vorgesehenen Tagesordnung verbunden. Der Tagesordnungspunkt „Ausbau des Feldwegs zwischen kleiner Twiete und Regenrückhaltebecken wurde nach einer von den Grünen beantragten Abstimmung mit den Stimmen der Grünen, FDP und SPD (5) gegen die vier Stimmen der CDU von der Tagesordnung genommen. Ins Rollen gebracht hatte die Änderung der Tagesordnung die Grünen-Politikerin und Vorsitzende des Umweltausschusses Dagmar Sydow-Graen.

Sie brachte ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass die Diskussion und Beschlussfassung zum Ausbau des Feldwegs zwischen Kleiner Twiete und Regenrückhaltebecken und eine damit verbundene Entscheidung für einen Antrag auf Förderung durch Kreismittel für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Bauausschuss behandelt wird. „Die Hauptsatzung sieht eindeutig vor, dass Radverkehrsplanung in den Umweltausschuss gehört. Zudem haben auch wir das Thema auf der Tagesordnung des Umweltausschusses in einer Woche. Es kann nicht sein, dass ein Thema, das in der Verwaltung von denselben Mitarbeitern betreut wird, in verschiedenen Ausschüssen zur Beratung steht. Das macht keinen Sinn“, lautet die Kritik der Umweltausschussvorsitzenden Sydow-Graen. Christdemokrat und Vorsitzender des Bauausschusses Henry Stümer entgegnete, dass es sich um den Ausbau eines Feldwegs und damit um eine Baumaßnahme handle, die als Thema in den Bauausschuss gehöre. Auch Howe Heitmann (CDU) sah das so. „Der Feldweg wird doch nicht nur als Radweg genutzt“, sagte er. Sydow-Graen folgte dieser Argumentation nicht. „Es geht um die Fahrradinfrastruktur und die Förderung und deshalb gehört das Thema in unseren Ausschuss.“

Der Ausbau des Feldwegs war am 3. Dezember 2018 in der Sitzung des Bauausschusses beschlossen worden. Der Umweltausschuss hatte in seiner Sitzung im Juni über mögliche Förderprojekte beraten. Im Nachgang war aufgefallen, dass der Ausbau des Feldwegs zwischen Kleiner Twiete und Ohrtbrookgraben eine förderfähige Maßnahme darstellen könnte. Allerdings müsste die Ausbauform umfangreicher sein, als im Bauausschuss beschlossen. Eine Antragstellung ist noch bis 30. September möglich. Nun wird darüber am Montag, 26. August, in der Sitzung des Umweltausschusses, die um 19.30 Uhr im Rathaus beginnt, entschieden.