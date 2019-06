Bastiansen-Crew für Meisterschaft gerüstet

von Holger Petersen

26. Juni 2019, 10:56 Uhr

Kiel | Torsten Bastiansen war froh, dass er nicht schon am Vortag ein Fazit im Kiel-Cup (Klasse ORC I+II) ziehen musste. „Das wäre sicherlich nicht so gut ausgefallen. Im Gegenteil“, meinte der Steuermann und Miteigner der „Sydbank“ (X-41) und spielte damit auf die (zu) vielen Fehler an, die gemacht wurden. Am Abschlusstag war das Gesicht des Skippers schon wieder aufgehellt. „Auch wenn die Ergebnisse es nicht hergeben, die Rennen haben super viel Spaß gemacht.“

Mit Gesamtrang fünf blieb das Team hinter den Erwartungen zurück, aber „wir haben durch Umstellungen in der Crew, durch andere Aufgabenverteilungen eine bessere Performance hinbekommen.“ Die Erkenntnis für die deutsche Meisterschaft in zwei Wochen vor Travemünde: „Fehler vermeiden, weil die werden in der Leistungsspitze sofort bestraft.“ Im Reigen der drei X-41-Yachten war die „Sydbank“ in den letzen Rennen immer im Sandwich eingelaufen. „Alles in Sekundenabständen.“ In der Endabrechnung aber doch ein Stück entfernt vom Spitzentrio mit dem Sieger „Sportsfreund“ (X-41) mit Gordon Nickel am Steuer.

In der Klasse ORC III siegte „Immac Fram“ (Italia 9.98) von Kai Mares.