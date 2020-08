TSV Schleswig : Basketball: Carsten Schittkowski ist neuer Trainer der Vikings

Mit Carsten Schittkowski trainiert nun ein bundesligaerfahrener A-Lizenzinhaber die Oberliga-Basketballer des TSV Schleswig.

von Holger Petersen

27. August 2020, 17:05 Uhr

Schleswig | Er ist zwei Meter groß, weist eine stattliche Figur auf und hat schon viele Schlachten geschlagen. Seit 1. August ist Carsten Schittkowski (49) der neue Anführer der Vikings. Die Oberliga-Basketballer des TSV Schleswig hatten schon seit Längerem nach einem Coach gesucht, bislang fungierte Björn Borgert als Spielertrainer. Schittkowski besitzt die A-Trainerlizenz und ist seit Jahrzehnten im Sport unterwegs. So führte er 2004 die Damen der DG Dorsten zum deutschen Pokalsieg und zur Vizemeisterschaft, ehe er später in Luxemburg tätig war. Der gebürtige Bottroper, der bei den Kappelner Werkstätten zwei Abteilungen leitet, war von 2015 bis 2018 Vorsitzender des SV Henstedt-Ulzburg. Zuvor hatte er als Landestrainer des Basketball-Verbandes Hamburg gearbeitet. Was ihn an seiner neuen Aufgabe in Schleswig reizt, erzählt er im Interview mit unserem Redakteur Holger Petersen.

Herr Schittkowski, Sie als neuer Häuptling der Vikings – wie ist es dazu gekommen?

Ich habe gemeinsam mit meiner Frau 2018 entschieden, auf die Reset-Taste zu drücken und etwas Neues anzufangen. Wir haben den Norden als neue Heimat auserkoren und sind dann in der Nähe Kappelns nach Stoltebüll gezogen. Bislang haben wir den Umzug in diese wunderschöne Region nicht bereut.

Was hat Sie dazu bewogen, das Traineramt bei den Schleswigern zu übernehmen, in einer Region, in der Basketball nicht gerade Volkssport ist?

2014 hatte ich beschlossen, das Kapitel Basketball-Trainer zu beenden. Doch nun, nach sechs Jahren Pause, hat es wieder gekribbelt. Ich habe ganz einfach wieder Lust auf Basketball. Und ich habe schnell gemerkt, dass die Basketball-Abteilung des TSV Schleswig sehr motiviert und gut aufgestellt ist, dass man hier etwas bewirken kann.

Was wollen Sie denn bewirken?

Es wäre schön, wenn wir es schaffen, mehr junge Menschen für den Basketball in Schleswig zu begeistern und generell die Strukturen in der Abteilung zu verbessern – das heißt, mehr Spieler, mehr Trainer, mehr Schiedsrichter.

Und was ist das Saisonziel mit der Mannschaft?

Im Vordergrund stehen die Integration der jungen Spieler, deren allgemeine Ausbildung und das Aufzeigen neuer Wege. Wir wollen insgesamt als Team einen weiteren Schritt nach vorne machen.

Sie haben viele, viele Jahre Mannschaften trainiert, die auf hohem Niveau und in hohen Klassen spielten. Jetzt heißt die Spielklasse nicht mehr 1. oder 2. Liga, sondern Oberliga. Ist es ein Problem für Sie, sich dahingehend umzustellen, dass Sie Ihre Ansprüche an die Spieler herunterschrauben müssen?

Nein. Für einen guten Trainer ist die Qualität der Spieler nicht so wichtig. Entscheidender ist deren Motivation, deren Bereitschaft, Leistung zu bringen. Die Spieler müssen gewillt sein, sich verbessern und quälen zu wollen. Solange dann die Rückmeldung auf mein Training positiv ausfällt, ist für mich alles gut. Dann ist es egal, ob es Bundesliga oder Oberliga ist. Und: Als Trainer kann du nicht Everybodys Darling sein.

Was wird sich im Spiel der Schleswiger Vikings unter dem Trainer Carsten Schittkowski ändern?

Ich präferiere das „freie Spiel“. Meine Spieler sollen nicht in ein starres Korsett gesteckt werden, um streng nach vorgegebenen Spielzügen zu agieren. Sie sollen situativ reagieren und viel miteinander kommunizieren. Ich möchte, dass sie meine Philosophie verstehen lernen.

Was fasziniert Sie eigentlich an dieser Sportart?

Die Dynamik, die Athletik, die Komplexität, die Attraktivität. Du brauchst viel Technik und Gefühl, um das Runde ins Runde zu bringen.

Könnte aus dem Trainer Carsten Schittkowski im Notfall der Spielertrainer Carsten Schittkowski werden? Mit einer Körpergröße von 2,00 Metern wären Sie doch immer noch für ein paar Körbe in der Oberliga gut...

(lacht) Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Da würde mein Arzt im Dreieck springen. Das machen meine Knie nicht mehr mit.