Bahn oder Bus − das Für und Wider

Kosten, Bauzeit, Taktung: Machbarkeitsstudie wirft einen konkreten Blick auf die Reaktivierung der Bahnstrecke Uetersen-Tornesch

von shz.de

09. Februar 2019, 16:05 Uhr

Eine Studie bestätigt, dass sowohl eine Stadtbahn als auch Busverkehr auf der Bahntrasse zwischen Uetersen und Tornesch technisch möglich sind. Ob eine dieser Varianten, die den öffentlichen Nahverkehr zwischen den beiden Städten stark beschleunigen würden, realisiert wird, hängt unter anderem von den Ergebnissen einer Potenzialanalyse ab. Die soll in einigen Monaten vorliegen.

Bereits im Oktober 2017 meldete unsere Zeitung, dass eine technische Machbarkeitsstudie beauftragt wird. In der Zwischenzeit ist es still geworden um das Projekt, von Meinungen für das Für und Wider einmal abgesehen. Doch hinter den Kulissen werden die Realisierungsmöglichkeiten weiter geprüft. Den Zuschlag für die Studie erhielt eine deutsche Niederlassung des dänischen Planungsbüros Ramboll, das seine Untersuchungen im Mai 2018 abschloss. Im Oktober wurden die Ergebnisse den Mitgliedern der Bauausschüsse der Städte Tornesch und Uetersen in nichtöffentlicher Sitzung präsentiert. Das Gutachten liegt unserer Zeitung exklusiv vor.

Untersucht wurde eine Reaktivierung der Bahnstecke für den Personenverkehr ebenso wie eine Umrüstung der Schienentrasse, so dass Busse und Güterzüge sie gleichzeitig nutzen können. Im letzteren Fall würde der Busverkehr durch Vermeidung von Staus und Ampeln erheblich beschleunigt.

Laut dem Gutachten von Ramboll ist eine Reaktivierung der Personenbeförderung auf Schienen von Uetersen bis zum Bahnhof Tornesch machbar, und zwar innerhalb der relativ kurzen Zeit von zwei bis drei Jahren. Würden die Schienen bis „Uetersen Alte Post“ auf der Höhe Finkenbrook bis in die Uetersener Innenstadt hergerichtet, beliefen sich die Kosten auf geschätzt 7,1 Millionen Euro. Darin enthalten sind Sanierungs- und Ausbaukosten, das Herrichten von bis zu fünf Haltestellen sowie die Sicherung der Bahnübergänge. Ein Zug würde auf einer Strecke von vier Kilometern pendeln, mit zwei bis drei Zwischenstopps. Eine einfache Fahrt würde neun bis zehn Minuten dauern.

Wenn man die gesamte Trasse für einen Bus umrüstet, wären die Mehrkosten erheblich, denn die Gesamtkosten werden mit 11,3 Millionen Euro veranschlagt. Zudem fällt die lange Bauzeit von bis zu fünf Jahren ins Gewicht. Geprüft wurden daher weitere Varianten, bei denen die „Mischverkehrsstraße“ nur 1,7 Kilometer bis zum Tornescher Weg oder 2,9 Kilometer bis Ossenpadd ausgebaut würde. Die Kosten betrügen 5,7 beziehungsweise 9,3 Millionen Euro. Würden die Busse lediglich Torneschs Hauptverkehrskreuzung auf der Bahntrasse umschiffen, würden knapp 2 Millionen Euro Kosten fällig.

Die Fahrzeit eines Busses läge etwas höher als eine Bahnfahrt auf gleicher Strecke, doch wäre eine bessere Taktung zur Anbindung nach Hamburg möglich, was die Wartezeiten verkürzte. Auch könnten bis zu drei zusätzliche Haltestellen angefahren werden. Der Bus könnte öfter pro Stunde fahren, hätte jedoch weniger Sitzplätze zur Verfügung. Laut Gutachten hat eine Wiederaufnahme der Stadtbahn den Vorteil, dass das Modell ausbaufähig ist. Möglich wäre beispielsweise eine Anbindung an das Hamburger S-Bahn-Netz, während die Erweiterungsmöglichkeiten einer Mischverkehrsstraße als „stark beschränkt“ bezeichnet werden.

Torneschs Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) hat einen anderen Blickwinkel. „Der Schienenverkehr ist wenig flexibel, er wäre eine statische Festlegung“, sagt sie. Aus ihrer Sicht würde es Tornesch helfen, wenn Schnellbusse auf die Trasse ausweichen und so Rückstaus und Ampeln umgehen, aber dann auf den Straßen weiterfahren könnten. Auf diese Weise blieben die Routen variabel. „Alles, was Tornesch nutzen und die gesamte Straßensituation entlasten kann, werden wir unterstützen“, verspricht die Bürgermeisterin. Derzeit seien jedoch noch viele Fragen offen. „Wer will das nutzen? Welche Sicherheitsmaßnahmen wären bei einem Busverkehr auf Schienen nötig? Und wer soll das bezahlen, welche Förderungen gibt es?“, listet Kählert auf.

Ob eines der vorgestellten Modelle realisiert werden soll, wird die Politik daher erst diskutieren, wenn die Potentialanalyse vorliegt. „Hierbei werden die Verkehrsströme betrachtet, beispielsweise wie viele Uetersener und wie viele Personen aus dem Umfeld wann wohin wollen“, erläutert Jochen Schulz, beim Nahverkehrsbund Nah.sh zuständig für den Bereich Infrastruktur. Derzeit befindet sich diese Analyse in der Ausschreibung. „Ein Ergebnis könnte vor den Sommerferien vorliegen“, kündigt Schulz an. Alle Akteure seien sich einig, dass ohne eine solche Potentialanalyse keine Entscheidung getroffen werden kann.

Für eine Personenbeförderung auf Schienen ab Uetersen bewirbt sich die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft (neg) Niebüll GmbH. Dessen Geschäftsführer Ingo Dewald denkt das Projekt größer. „Ziel ist die Weiterfahrt bis nach Hamburg“, schildert Dewald seine Stadtbahn-Pläne. Mittelfristig solle die Fahrt von Uetersen aus über Tornesch und Prisdorf bis nach Pinneberg gehen.

Zurzeit ist die Bahnstrecke gen Hamburg überlastet, ein drittes Gleis ist im Bundesverkehrswegeplan bisher nicht vorgesehen. Dewald baut weiterhin auf die Fertigstellung der Fehmarnbeltquerung, trotz aller Verzögerungen bei dem milliardenschweren Tunnelprojekt. Viele Güterzüge würden dann diese Route nehmen, wodurch Kapazitäten frei würden, schildert Dewald.

Linienbusse auf der Trasse würde die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) betreiben. Deren Geschäftsführer Dr. Thomas Becker würde das begrüßen. „Das bedeutet mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit für unsere Fahrgäste“, begründet Becker. Eine Reaktivierung des Personenschienenverkehrs würde hier nicht als Konkurrenz gesehen, denn die KViP gehört zu mehr als drei Vierteln dem Kreis Pinneberg. „Natürlich würden wir uns als Kreisunternehmen mit einbringen“, sagt der Geschäftsführer. Eigentümerin der Gleise ist eine hundertprozentige Tochter der Kvip, die Uetersener Eisenbahn AG. „Wahrscheinlich würde die Gesellschaft vom Personenschienenverkehr mit profitieren“, resümiert Becker.

Auf Kreis- und Landesebene hatten diverse Politiker verschiedener Fraktionen signalisiert, sich für eine Reaktivierung der Stadtbahn einsetzen zu wollen. In der lokalen Politik gibt es unterschiedliche Tendenzen, doch hat sie sich größtenteils noch nicht abschließend positioniert. „Das abschließende Gutachten muss abgewartet werden, es hat keinen Sinn, das ohne diese Zahlen zu diskutieren“, äußert Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD).