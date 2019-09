Baby-Boom und Eulen-Invasion auf den Wiesen

Avatar_shz von kms

03. September 2019, 10:27 Uhr

Kiel | Die Stiftung Naturschutz hat die Flussniederungen besonders gut im Blick – und versucht mit dem Projekt „Wo ist Greta?“ die letzten Wiesenvogelarten in Schleswig-Holstein zu retten. Dazu beobachten die Biologen der Stiftung vor allem die Uferschnepfe, die dem Projekt mit ihrem Plattdeutschen Kosenamen „Greta“ auch den Namen gibt. Nach vielen Jahren, in denen die Vögel, die zur Brutzeit auf extensiv genutzte, erst spät gemähte Feuchtwiesen angewiesen sind, unter Lebensraumverlust, Trockenlegung und Störungen durch die Landwirtschaft gelitten haben, gibt es auch aus dem Grünland Lichtblicke zu vermelden.

„Durch unsere Schutzbemühungen gibt es mittlerweile wieder viele gute Habitate“, sagt Projektleiter Oliver Granke. Dennoch blieb der Bruterfolg in den vergangenen Jahren meist aus. Ein wesentlicher Grund: Räuber wie Füchse und Marderhunde machten die Brut zunichte. „In diesem Jahr ist das anders“, so Granke. „Die Prädatoren haben ihren Nachwuchs vor allem mit Mäusen gefüttert, die vor allem einfacher zu den Jungen zu transportieren sind als Eier, die jeweils einzeln in den Bau getragen werden müssen.“

So hat es im Stiftungsland einen wahren Baby-Boom bei den Uferschnepfen gegeben – „was dafür spricht, dass es auch den anderen Wiesenvögeln einigermaßen gut geht“. Selbst der in Deutschland als Brutvogel ausgerottete Kampfläufer kehrt zurück. „Jetzt müssen wir uns bemühen, dass die Wiesenvögel auch in die Landschaft außerhalb der Schutzgebiete zurückkehren – wo sie ja auch hingehören“, sagt Granke.

Die Mäuse haben einen weiteren seltenen Gast nach Schleswig-Holstein gelockt: Dutzende Sumpfohreulen-Bruten verzeichneten die Biologen der Stiftung. In normalen Jahren gibt es höchstens fünf Brutpaare in Schleswig-Holstein, die meisten der auch am Tag aktiven Eulen kehren im Winter nach Skandinavien zurück. Solche Einflüge kommen nur alle zehn bis 15 Jahre vor.