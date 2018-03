Awo und DRK laden zum Frühlingsfest

von Sylvia Kaufmann

26. März 2018, 13:34 Uhr

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Tornesch richtet am Freitag, 6. April, in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein ein Frühlingsfest aus. Das Beisammensein mit Musik und Tanz beginnt um 15 Uhr in der Begegnungsstätte Pomm 91. Im vergangenen Jahr begrüßten Awo und DRK erstmals zusammen den Frühling. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß beim Singen, Schunkeln und Tanzen nach Schlagern, die das DJ-Duo Herma und Werner Garbade aufgelegt hatte. Auch diesmal wird das DJ-Duo für gute Unterhaltung sorgen. Und wie es sich für eine Party gehört, werden ein Gläschen Sekt und Knabbereien nicht fehlen. Interessierte sind herzlich willkommen und sollten sich auch einen anderen Termin vormerken: Gemeinsam mit dem Sozialverband und der Kirche laden DRK und Awo als Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände am Freitag, 18. Mai, erneut ins Pomm 91 ein. Ab 15 Uhr wird ein Sicherheitsbeauftragter darüber informieren, wie man sich vor Betrügereien schützen kann. Foto: svk