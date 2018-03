Awo ist unverzichtbar für Gemeinde

Wiederwahl für Marion Sörensen als Vorsitzende / Vereinsarbeit für ältere Generation und Awo-Spielstunde für die Kleinen

von Sylvia Kaufmann

29. März 2018, 14:46 Uhr

Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) würdigte auf der Jahresversammlung des Awo-Ortsvereins die umfangreiche Arbeit, die ehrenamtlich in der Awo Heidgraben für alle Generationen im Ort geleistet wird. An der Spitze des Vereins mit aktuell 130 Mitgliedern steht seit 36 Jahren Marion Sörensen. Die 69-Jährige wurde erneut zur Ersten Vorsitzenden gewählt.

In ihrem umfangreichen Jahresbericht ging Sörensen auf die Awo-Aktivitäten ein. Neben den regelmäßigen Angeboten Yoga auf dem Stuhl, Gymnastik, Volksliedersingen, Gesellschaftsspiele, Handarbeit und Ausflüge mit dem Fahrrad hatte der Ortsverein im vergangenen Jahr zu einem plattdeutschen Nachmittag, zu einem Bingo-Nachmittag und zu einer Modenschau eingeladen. Auch der Frühlings- und Herbstbasar mit Cafeteria fanden wieder regen Anklang. Durch den Verkauf von selbst gebackenen Kuchen konnten nach Abzug der Kosten 1650 Euro in die Awo-Kasse fließen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Ortsbauernverband richtete die Awo das Erntedankfest und mit der Gemeinde die Seniorenweihnachtsfeier aus. Auch zu zwei Ausfahrten luden Awo und Gemeinde gemeinsam ein.

Sörensen dankte allen Helferinnen, die zum Gelingen der gut besuchten Awo-Angebote beigetragen haben und betonte: „Sehr gefreut haben wir uns, dass wir beim Herbstbasar Unterstützung durch zwei junge Helferinnen hatten. Ihre Mütter und Großmütter gehören zu unserem langjährigen Helferteam.“

Mit Blumenpräsenten würdigte Sörensen die langjährige ehrenamtliche Mitarbeit von Dora Stockhusen, Rosemarie und Kurt Böge, Inka Kühl sowie Gisela Anton, die neben der Leitung der Spiele- und Handarbeitsgruppe auch die Fahrradgruppe aufgebaut hat und viele Jahre im Vorstand als Zweite Vorsitzende mitwirkte. Nicht nur durch seine vielfältigen Aktivitäten und hohe Mitgliederzahl genießt der Awo-Ortsverein Heidgraben im Kreisverband große Wertschätzung. Er ist der einzige Awo-Verein, der noch eine Spielstunde vorhält. Und das als kindergartenähnliche Einrichtung mit ausgebildeten Kräften. In der Vormittagsgruppe werden montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie freitags bis 12.15 Uhr zehn Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren betreut, in der Nachmittagsgruppe montags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr acht Kinder ab etwa eineinhalb Jahren. Doch die Zukunft der Awo-Spielstunde ist ungewiss, da die Betreuungszeiten Eltern, die Beruf und Familie in Einklang bringen müssen, kaum noch reichen. „Wir haben für beide Gruppen bei Heidgrabener Eltern angefragt. Für das Gruppenjahr 2018/19 hätten wir zehn Interessenten für die Vormittagsgruppe. Wenn sich dann wirklich alle anmelden, wäre die Gruppe wieder voll belegt“, teilte die Spielstundenleiterin mit.

Für die Nachmittagsgruppe, in der aktuell auch ein Inklusionskind und drei Kinder mit Migrationshintergrund betreut werden, würde es jedoch kaum neue Interessenten geben.

Die finanzielle Abrechnung der Awo-Spielstunde erfolgt durch das Amt Moorrege. Die Gemeinde bezuschusst die Arbeit der Spielstunde etwa mit 38 000 Euro im Jahr. Awo-Kassenwartin Conny Borchard-Jürgensen trug den Kassenbericht aus dem Amt Moorrege und den Kassenbericht des Awo-Ortsvereins, für den sie zuständig ist, vor. Die Kassenprüfer bestätigten eine vorbildliche Kassenführung, dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.