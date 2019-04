Awo feiert Jubiläum mit Suppenküche

Morgen wird in Heidgraben und Tornesch ausgeschenkt

von Philipp Dickersbach

26. April 2019, 16:05 Uhr

Heidgraben | „Katüffelsupp, Katüffelsupp, den ganzen Dach Katüffelsupp“, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder gesungen, weil es nach dem Krieg nichts anderes gab. Doch die Menschen waren froh, wenn es überhaupt etwas Warmes gab und oft war es die Awo, die Arbeiterwohlfahrt, die in vielen Orten eine Suppenküche aufmachte und an die Bedürftigen eine tüchtige Kelle voll austeilte. Auch in Heidgraben, denn viele Menschen waren in den Großstädten wie Kiel und Hamburg ausgebombt und aus dem Elend der Ruinen auf das Land geflüchtet. Die Awo wird in diesem Jahr 100 Jahre alt, das Kleeblatt, die Ortsvereine aus Uetersen, Tornesch, Moorrege und Heidgraben werden das am 10. Mai gemeinsam feiern. Doch am morgigen Sonnabend, 27. April, erinnert die Heidgrabener Awo-Vorsitzende Marion Sörensen mit ihrem Team daran, wie das in Heidgraben begann. Denn die Awo wurde in der Gemeinde erst nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv.

Entsprechend feiert der Ortsverein auch das 100-jährige Bestehen der Awo, aber noch einmal besonders „Heidgraben-speziell“. Mit unterschiedlichen Suppen stehen Sörensen und ihre Kollegen ab 12 Uhr vor dem Markttreff an der Bürgermeister-Tesch-Straße, bei schlechtem Wetter im großen Gemeinschaftsraum im Markttreff. Eine deftig auf Knochen gekochte Suppe, eine vegetarische und eine, die für die Region typisch ist, wird es geben.

Und bei allen inneren Werten, die die Heidgrabener Awo-Chefin zu schätzen weiß, mag sie auch ein hübsch aufgebrezeltes Outfit. Da sind die knatschroten T-Shirts, die ihr so gut stehen, dazu gibt es eine weiße Awo-Schürze, um die die geschickte Kassiererin des Heidgrabener Verbandes, Conny Borchardt-Jürgensen, eine schneeweiße Rüschen-Borte gearbeitet hat, damit die Köchinnen noch attraktiver austeilen können.



Historische Dokumente werden präsentiert





Zu den Suppen präsentiert die Awo in einer Glasvitrine noch ein bisschen historisches Hintergrundmaterial aus dem Nachlass der Urgroßeltern einer Heidgrabener Familie. 100 000 Mark- und eine Millionen Mark- Geldscheine aus der Zeit vor 100 Jahren, ein noch älteres Holsteiner Kochbuch, Münzen und Portemonnaies aus der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges sind zu sehen. Zudem Urkunden der Ausbombung, der Grund warum so viele Kieler und Hamburger, die ihre Wohnungen im Bombenhagel verloren hatten, auf das Land flüchteten und dort in Behelfsheimen unterkamen. Stumme Zeugen einer Vergangenheit, die so nie wieder geschehen darf.