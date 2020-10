Aven fallt üm – Mann versehrt

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2020, 13:30 Uhr

Kremp | Wieldat en Ethanol-Aven ümkippt weer, is en Wahnung in Kremp in‘n Kreis Steenborg in Brand kamen. De Meder keem bi dat Füer to Malöör, sä güstern en Spreker vun de Füerwehr. Na en eerste Ünnersöken weer de Aven an’n Sünnavend Namiddag woll ümfullen. De Meder harr noch versöcht, den Aven ut’t Finster to smieten, wat dat nich to so en groten Schaden kamen schull – man dat wurr nix. Korte Tiet dorna brenn de hele Wahnung. Noch dree anner Wahnungen in dat Mehrfamilien-Huus wurrn dorbi ramponeert. Üm un bi 100 Insatzlüüd weren an de Brandsteed, üm dat Gebüüd to evakueren un den Brand to löschen. To dat Öller vun den Meder un wo swoor he to Malöör kamen weer, doröver hett de Füerwehr-Spreker güstern noch nix seggt.

