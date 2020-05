Autos für das Volk: Hilfe ist willkommen

Avatar_shz von Frank Albrecht

05. Mai 2020, 11:52 Uhr

Politik signalisiert Unterstützung

Geht es der Automobilindustrie gut, trifft dies auch auf die gesamte deutsche Wirtschaft zu. Das ist nicht irgendeine so gern dahingesagte Floskel. Es ist vielmehr eine realistische Bestandsaufnahme in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Vom DKW-Zweitakter bis zum Zwölfzylinder von BMW. Autos wecken Emotionen und geben selbst sparsamen Menschen einen Kick. Eine Art von Glücksgefühl, das in der E-Mobilität bislang nur selten, eher schon gar nicht anzutreffen ist.

Autos können Freude bereiten. Wonach die Menschen in dieser merkwürdig anmutenden Zeit händeringend suchen. Daher sind die Signale aus der Politik, der daniederliegenden Automobilwirtschaft, noch mehr dem Handel, und vor allem jenen Menschen, die sich ein neues Fahrzeug kaufen möchten, unter die Arme zu greifen, absolut richtig. Es ist blanker Unsinn, wenn jetzt Grüne und andere Umweltfanatiker solche Hilfen ausschließlich mit E-Autos im Verbindung bringen. Eine Antriebsart, die noch nicht in die Spur gefunden hat, viel zu teuer ist und wohl noch über Jahrzehnte Nachhilfeunterricht benötigt. Ein moderner Diesel mit der Schadstoffnorm EU 6d-Temp erfüllt alle Anforderungen, ein verträgliches Preis-Leistungsverhältnis inklusive. Staatshilfe kommt wie gerufen.