Autobahnen im Norden sollen intelligent werden

Der Bund lässt die Fernstraßen in Schleswig-Holstein und Hamburg für den Verkehr von morgen aufrüsten

von Henning Baethge

18. Mai 2018, 20:00 Uhr

Im Etatentwurf des Bundes ist es nur ein kleiner Posten von knapp fünf Millionen Euro – doch für die Autofahrer in Schleswig-Holstein und Hamburg soll er große Vorteile bringen: Die Einführung der sogenannten MPLS-Technik für die Datenübertragung an Autobahnen und Bundesstraßen im Norden eröffnet neue Möglichkeiten zur Verbesserung des Verkehrsflusses – wie etwa eine intelligente Verkehrslenkung, die zeitweilige Freigabe von Seitenstreifen oder langfristig auch das autonome Fahren. Das jetzige Netz der Straßenbauverwaltung reicht dafür nicht mehr; es ist völlig ausgelastet.

MPLS steht für „Multi-Protocol Label Switching“ und erlaubt einen schnelleren Datentransport. Spürbar werden soll die Technik schon ab Herbst auf der A 7. Dort gibt es bereits eine Verkehrssteuerungsanlage für die Strecke zwischen Neumünster und dem Horster Dreieck südlich von Hamburg. Bei Staus oder Staugefahr etwa am Elbtunnel empfehlen elektronische Schilder den Autofahrern ab Neumünster-Süd die Ausweichroute über die B 205, A 21 und A 1 und regeln auch die zulässige Geschwindigkeit je nach Verkehrsaufkommen. Künftig kann der Rechner in der Hamburger Leitzentrale dank MPLS deutlich mehr Daten von unter der Fahrbahn liegenden Zählschleifen verarbeiten und mehr Schilder steuern als bisher. „Die Empfehlungen für die Autofahrer werden dadurch künftig verlässlicher“, sagt der von Schleswig-Holstein und Hamburg eingesetzte A-7-Koordinator Christian Merl.

Erstmals möglich an der A 7 wird dank MPLS auch das „telematische Parken“ an Autobahnraststätten, das vor allem Lkw-Fahrern beim Suchen eines Schlafplatzes hilft. Dabei erfassen Seitenradare ständig die Belegung der Parkplätze und übermitteln die Daten an den Rechner in der Zentrale, der daraus Empfehlungen für freie Plätze ableitet, die Autofahrern dann per App oder über elektronische Schilder gezeigt werden.

Auch eine zeitweilige Freigabe von Seitenstreifen bei starkem Verkehr, wie sie etwa für die A 23 bei Hamburg immer mal erwogen wird, wäre durch MPLS möglich. Nicht zuletzt könnten schnelle Datentransporte in fernerer Zukunft fürs autonome Fahren und dessen Überwachung nötig werden.

Doch auch schon bestehende Verkehrsdienste wie etwa Wetterinformationssysteme sind mit der neuen Technik leichter zu betreiben und auszubauen. So plant etwa der Straßenbaubetrieb vom Kieler Verkehrsminister Bernd Buchholz, weitere Brücken neben der Fehmarnsundbrücke, der Rader Hochbrücke und der A-23-Brücke bei Schafstedt mit Windwarnanlagen auszustatten, um bei Sturm besser über Tempolimits oder Sperrungen für Lkw entscheiden zu können. Als erste ist die Störbrücke auf der A 23 bei Itzehoe in zwei Jahren dran.

Von den Arbeiten zur MPLS-Aufrüstung merken die Autofahrer übrigens nichts: Die neue Technik wird einfach in den Schaltkästen des Kabelnetzes installiert.