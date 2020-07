Ausstieg aus dem Ausstieg

Avatar_shz von shz.de

Endstation, bitte alle aussteigen. Wer dieser Aufforderung folgt, ist allerdings noch kein Aussteiger. Das waren einst jüngere Menschen in Jeans und mit langen Haaren, die der Zivilisation den Rücken kehrten und nach Gomera reisten. Inzwischen hat sich der Ausstieg inflationär verbreitet. Würde man stets einen Euro in den Spartopf stecken, wenn in einer Nachrichtensendung vom Aussteigen die Rede ist, es käme schnell ein stattlicher Betrag zusammen. Mit der Kernkraft fing es an, nun folgen Kohle, Großbritannien, Autoindustrie, Klima, um nur die großen Brocken zu nennen. An der letzten Haltestelle von Bus und Bahn ist jedenfalls etwas körperliche Anstrengung erforderlich, um auszusteigen. In übertragener Bedeutung geht aussteigen mühelos über Papier bzw. Mausklick. Dabei bestünde durchaus die Möglichkeit zur sprachlichen Variation. Man könnte auf den Kohle-Abbau „verzichten“, Kernkraftwerke „abschalten“. Doch diesen Begriffen scheint die Dramatik zu fehlen. Substantive sind Verben ohnehin stets überlegen. Man denke an den schrecklichen „Leerstand“, der ähnlich hoffähig geworden ist wie der Ausstieg.