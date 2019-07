Aussichtsplattform in 1000 Meter Höhe

von Martin Jahr

21. Juli 2019, 16:18 Uhr

In Niedersachsen geht es künftig 1000 Meter in die Höhe. Auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage soll Mitte August ein 32 Meter hoher Turm offiziell eröffnet werden. Die verglaste Aussichtsplattform des neuen Metallturms befindet sich 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Sie ist damit der höchste für Besucher begehbare Punkt Niedersachsens. Der Wurmberg ist nach dem in Sachsen-Anhalt gelegenen Brocken (1141 Meter) der zweithöchste Berg des Harzes.