Kommentar : Außer Reden nix gewesen

Avatar_shz von Frank Albrecht

02. Dezember 2019, 16:07 Uhr

Da organisieren Bauern an allen Verbandsstrukturen vorbei Demos, mit denen sie auf ihre schwierige Lage hinweisen. Und wie reagiert die Bundesregierung? Sie lädt Verbände zum Gespräch. Zumindest überwiegend. Immerhin waren unter den 80 Gesprächspartnern von Kanzlerin Merkel auch zwei, die die unkonventionellen Proteste organisiert haben. Das ist der Grund, warum schon vor dem Gipfel Zweifel an einem Durchbruch angebracht waren. Denn richtig ist: Die Agrarbranche ist bei Problembeschreibung und Lösungsvorschlag schon gespalten genug. Aber was hat der Gipfel gebracht? Den von den eigenen Mitgliedern zuletzt gescholtenen Verbänden wie dem Bauernverband die Bestätigung, dass sie doch noch gebraucht werden. Und sei es als Gesprächspartner der Regierung im Allgemeinen und der ebenfalls zuletzt von Landwirten arg kritisierten CDU im Speziellen. Was aber spürbare Effekte angeht, da heißt es abwarten. Ein Bündel von Maßnahmen, vor allem weitere Gespräche, wurde verabredet. Gut so, es muss geklärt werden, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen soll. Auch wenn das für den einzelnen Bauern weiter heißt: Die Unsicherheit mit Blick auf die eigene Zukunft bleibt.