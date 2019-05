Ausgezeichnete Blues-Musiker spielen im Andersen-Hüs

von Anja Werner

01. Mai 2019, 16:56 Uhr

Risum-Lindholm | Freunde von ausgezeichneter Blues-Musik können am Sonnabend, 4. Mai, auf ihre Kosten kommen: Dann treten Georg Schroeter und Marc Breitfelder im Andersen-Hüs in Risum-Lindholm auf. Unterstützt werden sie von Tim Engel am Schlagzeug. Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

„Mit gefühlvollem Klavierspiel, unverwechselbarer Blues-Stimme und einer virtuosen und einmaligen Spieltechnik auf der Mundharmonika begeistern Georg Schroeter und Marc Breitfelder viele Konzertgänger weltweit“, heißt es in einer Mitteilung. Neben ihren Konzerten in Europa touren die beiden aus Kiel stammenden Musiker auch quer durch die USA, spielten in den Blues-Clubs und auf großen Festivals. Zudem errangen sie bei der „International Blues Challenge“ in Memphis, Tennessee den ersten Preis.

Karten gibt es bei der Bäckerpost in Lindholm, Bücherstube Leu in Niebüll, im Andersen-Hüs (www.andersen-hues.de) sowie an der Abendkasse.