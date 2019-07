Ausfahrt in Fahrgemeinschaft

von Sylvia Kaufmann

17. Juli 2019, 12:44 Uhr

Uetersen | Die Rosenfreunde fahren am Sonntag, 28. Juli, nicht wie gestern berichtet mit einem Bus nach Klein Offenseth-Sparrieshoop zum Rosenzuchtbetrieb W. Kordes’ Söhne, sondern in ihren privaten Pkw. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkhotel Rosarium. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Auch Interessierte ohne Pkw sind daher bei dem Ausflug zu den Rosen willkommen.