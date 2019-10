Ausbau in den Häfen unterschiedlich

von Margret Kiosz

10. Oktober 2019, 12:07 Uhr

Kiel | Der Landstrom-Ausbau in den deutschen Seehäfen macht ganz unterschiedliche Fortschritte. So startet in Kiel in wenigen Tagen der Bau einer Anlage, die vom nächsten Sommer an Kreuzfahrtschiffe und die Fähren der schwedischen Stena Line versorgen soll. „Wir wissen bereits, dass die Aida-Schiffe und ein Tui-Schiff Landstrom nehmen werden“, so ein Hafen-Sprecher. In Zukunft soll Landstrom bis zu 70 Prozent des Energiebedarfs aller Schiffe decken. Die neue Anlage kostet 13,5 Millionen Euro. Seit dem Frühsommer „tanken“ bereits die Oslo-Fähren Landstrom.

In Hamburg sollen bis 2022 zehn Landstrom-Anschlüsse entstehen, acht für Containerfrachter; zwei für Kreuzfahrer. Sollten die Anlagen insgesamt 300-mal im Jahr genutzt werden, ließen sich 43 000 Tonnen CO2 einsparen. Am Kreuzfahrtterminal Altona steht seit 2016 eine Landstromanlage, die wenig genutzt wird.

Lübeck hat schon seit 2008 eine Landstromanlage am Nordlandkai. Konkrete Pläne für den Skandinavienkai in Travemünde, einem der größten RoRo- und Fährhäfen in Europa, gibt es noch nicht.

Im JadePort Wilhelmshaven, können Containerschiffe noch nicht an die Steckdose. „Bislang konnten wir von Kundenseite, der Reedereiwirtschaft, noch keinen Bedarf erkennen“, so eine Hafensprecherin.

In Bremerhaven würde der Landstrom-Anschluss eine hohe zweistellige Millionensumme kosten, dafür sei die Nachfrage der Reeder zu gering. Zudem gebe es keine Probleme mit der Luftreinhaltung wie bei stadtnahen Terminals.

Ab 2020 soll in Rostock- Warnemünde an zwei Liegeplätzen Landstrom fließen. In der regelmäßigen Linienfahrt von Frachtern gebe es bisher keine Nachfrage.

Mit staatlicher Förderung sollen mindestens zwei neue LNG-Terminals gebaut werden. Nach Angaben von Altmaier wird das erste Projekt voraussichtlich Anfang 2020 verkündet. Als mögliche Standorte für Terminals zum LNG-Import konkurrieren Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade.