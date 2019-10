Aus vielen Daten nichts gelernt

von Margret Kiosz

13. Oktober 2019, 16:35 Uhr

Widerstand gegen Zensus 2021

Bethlehem war gestern. Mittlerweile sind wir ganz offiziell im digitalen Zeitalter angekommen. Wie viele Einwohner in Deutschland, Schleswig-Holstein oder Flensburg leben, müsste eigentlich per Mausklick zu ermitteln sein. Zählappelle wie einst bei Kaiser Augustus sind unnötig.

Die vielen Karteileichen, die Statistiker beklagen, sind allein dem Umstand geschuldet, dass es immer noch kein zentrales Einwohnerregister in Deutschland gibt und jedes Bundesland sein eigenes EDV-Süppchen kocht. Gut möglich, dass solch ein Register gar nicht erwünscht ist. Denn dann müsste sich die Politik mit den elementaren Stammdaten der Einwohnermeldeämter begnügen und könnte nicht wie jetzt geplant 46 verschiedene Merkmale abfragen – von der Religionszughörigkeit bis zur Wohnungsgröße.

Diese Schnüffeln in persönlichen Daten, wird von vielen Bürgern als übergriffig empfunden. Der Widerstand gegen die letzte große Volkszählung ist Älteren noch gut in Erinnerung. Den Politikern offenbar nicht. Sonst würden sie nicht erneut versuchen, uns zu gläsernen Bürgern zu machen. Dass man mit vielen Daten besser planen kann, ist übrigens ein Märchen: Wir wurden schon so oft gezählt, trotzdem fehlen Kitas , Lehrer und Altenheime.