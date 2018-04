Aus im Achtelfinale

B-Jugend-Handballer der SG Flensburg-Handewitt nach Niederlage gegen DHfK Leipzig ausgeschieden

von Michael Bock

24. April 2018, 17:47 Uhr

Die Handball-Saison ist für die B-Jugend der SG Flensburg-Handewitt vorzeitig beendet. Sie verlor nach dem 16:17 im Hinspiel auch das zweite Spiel gegen den SC DHfK Leipzig und musste sich mit dem 17:21 (6:12) im Achtelfinale aus dem Kampf um die Deutsche Meisterschaft verabschieden. „Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Top-Leistung zu bringen“, bilanzierte SG-Trainer Johann Volquardsen. „Ich bin mir aber sich, dass die Jungs aus diesem Spiel lernen werden.“

Nur für wenige Sekunden befand sich die SG in der Gesamtwertung auf Viertelfinal-Kurs. Marek Nissen schloss den ersten Angriff zum 1:0 ab. Doch die Gäste aus Sachsen antworteten schnell. Schon beim 3:6 (10.) lagen sie deutlich vorn. Volquardsen und sein Kollege Simon Hennig wechselten viel. Sie registrierten eine Konstante zur ersten Partie vor Wochenfrist: Die 3:2:1-Abwehr der Leipziger erwies sich wieder als Falle und provozierte schlecht vorbereitete Würfe und etliche technische Fehler des Flensburger Teams.

„Leipzig spielte diese Formation allerdings etwas anders, variabler als beim letzten Mal“, erklärte Volquardsen. Vor der Pause versuchten es die Gastgeber zeitweise mit sieben Feldspielern, was allerdings nicht fruchtete. Obwohl die Leipziger nach Ballgewinnen zwei Mal den Distanzwurf verzogen, lagen sie zur Pause mit sechs Treffern in Front.

Mit Jannik Löhne hatten die Gäste den besten Keeper, der immerhin 15 Bälle parierte. Auch aus dem Rückraum entfalteten die Leipziger mehr Gefahr. „Mir fehlte in unserer Abwehr manchmal das Miteinander“, beobachtete Volquardsen. „Leipzig war aber auch wirklich gut auf den Halbpositionen.“ Einziger Lichtblick bei der SG war Rechtsaußen Sören Hartwich.

In der zweiten Hälfte stellte sich die SG-Abwehr nach dem 12:18 (40.) immer offensiver ein. Dem starken SC-Akteur Niklas Reißmann glückte über die rechte Seite gleich ein Dreher und deutete damit an, dass seine Mannschaft in der Schlussphase nicht mehr als Ergebniskosmetik zulassen würde.

Für den Großteil der Mannschaft heißt es in der kommenden Saison: Auf ein Neues! Die meisten Spieler verbleiben in der B-Jugend, die dann vom bereits in der Wikinghalle weilenden Matthias Hahn trainiert werden wird.

SG Flensburg-Handewitt: Lyck Klicman (26.-45.), Pedersen – Hinrichsen, Glandorf, Hartwich (7/1), von Oettingen (1), Wilhelm (2), Nissen (2), Gildner, Carstensen (1), Sowada (1), Holpert (2), Hamann (1), Behncke.

SC DHfK Leipzig: Löhne – Runarsson (2), Pfeiffer (1), Czycholl (2), Häcker (1), Schelenz, Saleh (2), Eckart, Bayer, Hagenow (2), Reißmann (9), Hanemann (2).

Schiedsrichter: Heine/Standke (Halberstadt/Klostermannsfeld). Siebenmeter: 1:0. Zeitstrafen: 0:3. Zuschauer: 222.