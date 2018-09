„Aus einer Woche wurden 51 Jahre“

Musikzug Schenefeld hat zahlreiche Auftritte bei Laternenumzügen und Festen / Mitglieder schätzen „netten Zusammenhalt“

von shz.de

18. September 2018, 16:00 Uhr

Anke Grudnick schlägt mit ihrem Stock auf die Große Trommel. Melanie Harder klopft mit dem zweiten Schlagstock den Rhythmus des Songs „Ghost Riders in the Sky“. Grudnick und Trompeterin Harder üben im Rahmen der Registerprobe des Musikzugs Schenefeld von 1987 diverse Lieder. „Wenn die beiden auf diese Art üben, haben sie die Melodie und den genauen Rhythmus der einzelnen Taktarten im Kopf“, erläutert der Vorsitzende des Vereins, Mathias Richter (Foto).

Die 13 Mitglieder des Musikzugs Schenefeld von 1987 treffen sich jeweils mittwochs ab 18 Uhr in der Teeküche von Blau-Weiß 96 zur gemeinsamen Probe. Einige üben montags ab 18 Uhr zusätzlich ein weiteres Mal bei der Registerprobe. Hier gilt es, verschiedene Stücke in den unterschiedlichen Instrumentengruppen einzustudieren. Zwei Probenräume stehen in der Teeküche zur Verfügung.

Auch Trompeterin Erika Kassel (60) ist erschienen, um ein Stück mit Flötistin Emma Grudnick (8) einzuüben und Tipps zu geben. Kassel trat bereits 1967 dem Musikzug bei und ist damit am längsten im Verein aktiv. „Meine Tante nahm mich im Alter von neun Jahren mit zum Musikzug“, erinnert sich Kassel. Ihre Mutter habe angenommen, dass sie es dort nicht länger als eine Woche aushalte. Doch: „Aus der einen Woche sind 51 Jahre geworden.“ Kassel erläutert: „Ich bin dabei geblieben, weil das gemeinsame Musizieren mir viel Freude bereitet und hier eine schöne gesellige Atmosphäre herrscht.“

Grudnick erfüllte sich mit ihrer Mitgliedschaft im Musikzug einen Kindheitstraum. Die weiteren Mitglieder schätzen ebenfalls die gemeinsamen Aktivitäten und den „netten Umgang“. Sie fahren einmal im Jahr nach Leverkusen zum Karneval. Von September bis November nehmen sie an 20 Laternenumzügen teil. Sie bereichern zudem Events wie den Schenefelder Weihnachtsmarkt, das Stadtfest, den Hamburg Marathon und den am Gedenkstein gefeierten Volkstrauertag. „Zu unseren Glanzzeiten in den 80er Jahren hatten wir 75 Auftritte im Jahr“, erinnert sich Kassel. Die Mitglieder veranstalten zudem Ausflüge in den Heidepark sowie gemeinsame Spiele- und Kochnachmittage.

Das musikalische Repertoire des Musikzugs erstreckt sich von Big-Band-Stücken bis hin zu Karnevals- und Kinderliedern. Zu den gespielten Instrumenten gehören Trompete, Saxofon, Posaune, Schlagzeug, große Trommel und andere Rhythmus-Instrumente. Die Teilnehmer bilden sich auch beim Kreismusikerverband im Rahmen von Lehrgängen weiter. „Neue Mitglieder sind bei uns herzlich willkommen und können bei unseren Proben vorbei schauen“, sagt Richter.