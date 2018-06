AWR-FLOHMARKT : Aus Alt mach’ Geld

Bei den AWR-Flohmärkten wird „Müll“ für einen guten Zweck verkauft. Der nächste Flohmarkt findet am Sonntag, 1. Juli, statt – dann nehmen auch Mitglieder von Green Screen teil.

30. Juni 2018, 06:12 Uhr

„Ressourcen sparen, Dinge lange nutzen.“ Unter diesem Motto veranstaltet die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) seit 2012 Flohmärkte. Abfallvermeidung, Schnäppchen für Käufer und finanzielle Unterstützung für einen guten Zweck: All dies umschreibt den AWR-Flohmarkt. Am Sonntag kann man wieder von 9 Uhr bis 13 Uhr auf der ehemaligen Deponie in Alt-Duvenstedt auf die Suche nach Fahrrädern, Elektroartikeln, Haushaltswaren, Möbeln oder Büchern gehen. Der Erlös kommt dem Green Screen Förderverein des Naturfilmfestivals sowie dem Verein „Wilde Bildung“ zugute. Helfer der beiden Vereine führen den Flohmarkt durch.

„Die Gäste sind zum Stöbern eingeladen, vielleicht gefällt ihnen ja ein Schränkchen oder eine Puppe“, sagt Christine Schulte, zuständig für die AWR-Flohmärkte. Anfangs wurden die Flohmärkte in Eigenregie auf dem Gelände in Borgstedtfelde organisiert. Man verkaufte Gegenstände, die auf den Recyclinghöfen als noch verwertbar gesammelt wurden. Der Erlös wurde an gemeinnützige Organisationen gespendet. „Das war noch überschaubar. Es kamen 1500 bis 2000 Euro pro Flohmarkt zusammen“, berichtet der AWR-Geschäfstführer Ralph Hohenschurz-Schmidt.

Im März 2015 fand dann der erste Flohmarkt auf der Deponie in Alt Duvenstedt statt, wo die AWR Lagerhallen hat. „Es war sofort ein großer Erfolg. Hunderte von Besuchern kamen und sorgten für 3500 Euro für den Verein „Wilde Bildung“ aus Rendsburg“, freut sich Hohenschurz-Schmidt über das riesige Interesse. Das steigerte sich noch. Bei acht Flohmärkten im Jahr 2015 kamen 29 000 Euro zusammen. 2016 wurden 50 000 Euro eingenommen, im vergangenen Jahr sogar 71 000 Euro. Der höchste Einzelerlös eines Flohmarktes betrug 9175 Euro. Vereine und Organisatoren, die sich mit einem Projekt zu den Themen Bildung oder Umwelt bei der AWR bewerben, können einen Flohmarkt ausrichten. Da inzwischen 40 Helfer für den Verkauf benötigt werden, richten manchmal zwei oder drei Vereine gemeinsam einen Flohmarkt aus und teilen sich den Erlös.

Damit die Auswahl immer vielfältig ist, achten die Mitarbeiter auf den zehn Recyclinghöfen im Kreis Rendsburg-Eckernförde genau darauf, was dort angeliefert wird. Dinge, die noch verwertbar sind, werden gesondert gesammelt und auf den Flohmärkten angeboten. „Eventuelle Gebühren müssen trotzdem gezahlt werden, weil wir ja nicht absehen können, ob wir die Teile verkauft bekommen“, erklärt die Mitarbeiterin Lilli Schulz vom Recyclinghof Rendsburg-West.

In der Lagerhalle auf der Deponie in Alt Duvenstedt hat die AWR im Vorjahr eine Flohmarkt-Werkstatt eingerichtet. „Vorbereitung zur Wiederverwendung“, nennt Ralph Hohenschurz-Schmidt die Idee. In der Werkstatt werden zum Beispiel Räder oder Möbelstücke repariert, um sie dann auf dem Flohmarkt zu höheren Preisen verkaufen zu können. Aber auch wer Gegenstände hat, die von Handwerksbetrieben nicht mehr repariert werden, kann in der Werkstatt unter fachkundiger Anleitung selbst Hand anlegen. „Hilfe zur Selbsthilfe“, nennt Christine Schulte das Angebot.