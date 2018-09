Aufsteiger souverän

Verbandsliga: Tolk siegt 5:0 in Löwenstedt / Süderbrarup und SIF spielen remis

von Michael Bock

16. September 2018, 13:49 Uhr

Seit vier Punktspielen wartete der TSV Süderbrarup auf einen Sieg gegen Schleswig IF und daran änderte sich auch im fünften Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn nichts. Immerhin reichte es für die Gelb-Blauen zu einem 2:2 (1:2) gegen das Team von Trainer Finn Petersen. Wenig Mühe hatten der SV GW Tolk und der TuS Collegia Jübek bei ihren Erfolgen.

TSV Süderbrarup – Schleswig IF 2:2 1:2).

Der SIF-Coach war dennoch nicht zufrieden: „Wir hatten viel Ballbesitz, waren aber nicht konstruktiv. Da wir mit der 2:1-Führung im Rücken den Sack nicht vorzeitig zumachten, wurden wir am Ende zu Recht noch mit dem Ausgleich bestraft.“ Sein Süderbraruper Kollege Andre Schiesewitz dagegen freute sich, dass es trotz Unterzahl in den Schlussminuten wenigstens noch zu einer Punkteteilung reichte: „Wir haben den Spielaufbau von SIF in den meisten Fällen erfolgreich gestört und hatten vorn mit Bosse Backen einen treffsicheren Vollstrecker.“

Nach elf Minuten gingen die Gäste in Führung. Als Endre Hartz Cedric Nielsen nur regelwidrig stoppte, entschied der Unparteiische auf Foulelfmeter, den Erik Wegner verwandelte. Die Platzherren glichen durch Bosse Backen nach einer halben Stunde aus. Fünf Minuten später lag SIF durch Cedric Nielsen erneut vorn.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte SIF ein größeres Chancenplus. Der Ausgleich fiel dann sehr spät und zu einem Zeitpunkt, als der TSV nach einer Gelb-Roten Karte für Endre Hartz personell geschwächt war. In der 89. Minute landete der Ball nach einem Einwurf letztendlich bei Backen. Der Süderbraruper Youngster fackelte nicht lange.





SV BW Löwenstedt – Grün-Weiss Tolk 0:5 (0:2)

Der Tabellenführer nutzte haarsträubende Fehler in der Defensive der Gastgeber. „Tolk hat eine starke Mannschaft und auch die klarere Spielanlage. Aber wenn man siehst, wie die Gegentore zustande kommen und dass der Ball vorne einfach nicht rein will, ist es einfach nur bitter“, meinte Löwen-Coach Gunnar Clausen. Die Entstehung des 0:1 waren symptomatisch für die Löwen-Misere. Ein Rückpass von Kevin Zimmermann landete genau im Lauf des überragenden Ulf Warnke, der keine Mühe hatte, zur SV-Führung zu vollenden (24.). Noch vor der Pause vergab Jannik Reichenberg einen schmeichelhaften Foulelfmeter (43.).

Nach dem Wechsel setzten die Löwen alles auf eine Karte, verteidigten sehr hoch und kassierten das 0:3 von Sören Ohlsen nach einem stark vorgetragenen Konter (53.). Trotzdem blieb die Löwen-Moral ungebrochen, aber was aufs Tolker Tor kam wurde von Schlussmann Lase Utecht pariert. Böhnert (82.) und Warnke (89.) stellten das Endergebnis her.



TuS Collegia Jübek – FC Tarp-Oeversee 4:1 (2:0)

Nach der Vorwochen-Niederlage in Tolk genügte dem TuS Collegia Jübek im Heimspiel gegen den FC Tarp-Oeversee eine durchschnittliche Leistung, um mit einem am Ende klaren 4:1 (2:0)-Erfolg den Platz als Sieger zu verlassen. Collegia-Coach Guido Gehrke musste erneut auf einige Stammkräfte verzichten. So fehlte auch der zuletzt überragende Timo Klotz aus beruflichen Gründen. Die Platzherren übernahmen dennoch gleich die Initiative und drängten die Gäste in die eigene Hälfte. Nach fünf Minuten fanden die Jübeker erstmals eine Lücke in der vielbeinigen Tarp-Oeverseer Abwehr und nutzten diese zur Führung. Torschütze war Daniel Schubert nach einer präzisen Vorlage von Boyke Gnutzmann. Das Nachsetzen der Heimelf führte eine halbe Stunde später wieder zum Erfolg. Nach einem Abpraller traf Marcel Gimm per Dropkick zum 2:0-Pausenstand.

Auch in der zweiten Halbzeit gingen die Gastgeber zunächst zu sorglos mit ihren Chancen um und verpassten die Vorentscheidung. Allein Marcel Gimm vergab drei Mal in aussichtsreicher Position. Stattdessen fiel auf der Gegenseite in der 82. Minute wie aus heiterem Himmel der Anschlusstreffer für die Gäste durch den eingewechselten Normen Specht. Dies war für die Jübeker Warnung genug.

Den dritten Treffer erzielte Jonas Burau mit einem an Daniel Schubert verursachten Foulelfmeter (89.). Kurz zuvor sah Gästespieler Stefan Lorenzen wegen einer Notbremse noch die Rote Karte. Für den 4:1-Endstand sorgte in der Schlussminute Peer Jürgensen.