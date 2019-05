Aufregendes Wochenende für Familien

Kiellinie: Bei Kids Festival und Entenrennen werden von Freitag bis Sonntag zahlreiche Besucher erwartet

von Rieke Beckwermert

07. Mai 2019, 11:30 Uhr

kiel | Am kommenden Wochenende eröffnet das 20. Schleswig-Holstein Kids Festival an der Kiellinie die Saison der großen­Freiluft-Veranstaltungen in Kiel. Am Sonntag, 12. Mai, bietet zudem das traditionelle Entenrennen für den guten Zweck auf der Förde Spaß und Unterhaltung.

Familien können am Freitag, 10. (12 bis 19 Uhr), Sonnabend, 11. (10 bis 19 Uhr) und Sonntag, 12. Mai (10 bis 19 Uhr) während des Kids Festivals an vielfältigen Mitmachaktionen auf rund 30 000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche teilnehmen – kostenfrei. Die Veranstalter versprechen „zahlreiche Sport- und Funmodule und Bastelaktionen“ vom Seehundbecken bis zum Landeshaus. Auf dem Streifzug können die Gäste ein Zirkuszelt, Showtrucks, ein Erlebnismobil, Streichelzoos, ein Forschungsschiff und Boote kapern oder auf Torwand­schießen, Wasserbomben schleudern und vieles mehr. Am Sonntag dann liefern sich die legendären gelben Enten ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen beim 14. Kieler Entenrennen (14 Uhr). Wenn Eltern ihr Auto dicht an der Veranstaltung parken möchten, müssen sie aber mit Einschränkungen rechnen: Der Parkplatz Reventlouallee steht nicht zur Verfügung und der Radweg im Düsternbrooker Weg ist zwischen Schwanenweg und Kiellinie nicht zum Parken frei gegeben. Zur Sicherheit der Kinder ist während des Kids Festivals auf der Promenade das Radfahren untersagt.