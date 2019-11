Avatar_shz von shz.de

06. November 2019, 13:43 Uhr

Schöne Geschichten bleiben oft unerzählt, weil sie nicht mehr in die Zeit passen. Dazu gehört die Entstehung der DDR-Hymne, die heute vor 70 Jahren in Ost-Berlin uraufgeführt wurde. Es war ein Gemeinschaftswerk des späteren DDR-Kulturministers Johannes R. Becher und des linientreuen Komponisten Hans Eisler. Produktionsmittel war ein Klavier im polnischen Geburtshaus von Frédéric Chopin. „Auferstanden aus Ruinen“ beginnt die erste Strophe, und beide Künstler konnten nicht ahnen, dass ihr Werk Jahrzehnte später eine gänzlich andere Bedeutung als geplant haben sollte. Ungewiss ist, ob Lothar de Maizière, letzter DDR-Ministerpräsident, den Symbolgehalt der Anfangszeilen erkannte, als er 1990 vorschlug, die Wiedervereinigung dadurch zu dokumentieren, indem die erste Strophe der DDR-Hymne als zweite dem Deutschlandlied angehängt werde. Eine Empfehlung, die sein Parteifreund Helmut Kohl empört ablehnte. Seit diesem Eklat ist die „Auferstehung“ in der Versenkung verschwunden. Zum letzten Mal wurde sie 1995 gespielt bei Roman Herzogs Staatsbesuch in Brasilien. Irrtümlich.