Auf Kritik folgt Angriff

Novemberhilfen: SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn greift Buchholz an – der schießt zurück

15. Januar 2021, 20:35 Uhr

Kiel | Der Ton wird rauer. Dass Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) die Leistung der Bundesregierung bei der Auszahlung der Novemberhilfen als mangelhaft kritisierte (wir berichteten), ruft nun Bettina Hagedorn auf den Plan. „Das Land beteiligt sich an diesen Wirtschaftshilfen mit keinen eigenen Mitteln – da sollte der FDP-Wirtschaftsminister Buchholz vielleicht einmal nicht so undifferenziert herumtönen“, so die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ostholstein.

Sie betont, dass von 7332 Anträgen auf Novemberhilfe aus Schleswig-Holstein bis zum 12. Januar bereits 97 Prozent mit einer Abschlagszahlung bedient worden seien. Insgesamt wurden hier 44,57 Millionen Euro ausgezahlt. Beantragt wurden von den Unternehmen 150 Millionen Euro. „Zusätzlich haben knapp 2500 Solo-Selbständige aus Schleswig-Holstein, die überhaupt erst auf Initiative des Bundesfinanzministeriums in die Novemberhilfe aufgenommen wurden, bis 12. Januar Anträge im Umfang von knapp 5,6 Millionen Euro gestellt und darauf bereits Abschläge von gut 3,4 Millionen Euro erhalten“, führt sie aus. Zudem spricht die Ostholsteinerin davon, dass die Bundespolitik „unbürokratisch Tempo“ gemacht habe.

Dem wiederum widerspricht Buchholz aufs Schärfste. „Schnell und unbürokratisch ist es überhaupt nicht. Eine Verwaltungsvereinbarung für die Novemberhilfen, die 39 Seiten umfasst, ist nicht unbürokratisch“, so der Minister. Man habe von Seiten des Bundes Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten wurden. „Das Land hat übrigens von Anfang an immer da, wo Lücken vom Bund gelassen worden sind, nachgesteuert“, betont Buchholz. Er verweist dabei beispielsweise auf den „Mittelstandssicherungsfonds“, der mit 200 Millionen Euro Darlehen ausgestattet wurde und nun beinahe ausgeschöpft ist. Auch weitere Hilfen seien vom Land gezahlt worden. Somit widerspricht der FDP-Politiker dem Angriff Hagedorns, das Land steuere keine eigenen Mittel bei. „Frau Hagedorn soll sich um die Themen kümmern, von denen sie etwas versteht“, sagt Buchholz.

Seit dieser Woche übernimmt das Land die Bearbeitung der Anträge. Von 10 043 Anträgen wurden mittlerweile 3720 bearbeitet. Dabei wurde bis gestern inklusive schon geleisteter Abschlagszahlung eine Auszahlung von etwa 80 Millionen Euro vorgenommen. Bisher wurden rund 9500 Abschlagszahlungen und 1200 Auszahlungen nach Bewilligung vorgenommen. 80 Prozent aller Anträge sollen bis Ende Januar abgearbeitet sein.