Auf Forschungsreise mit der „Polarstern“

Ein internationales Team sucht mit dem Kieler Forschungsschiff heiße und kalte Quellen im Südpolarmeer

von Dieter Schulz

07. Mai 2019, 21:41 Uhr

Punta Arenas | Sieben Uhr morgens auf der Brücke des Forschungseisbrechers „Polarstern“. Noch vor dem Frühstück trifft sich der Kapitän des am 6. Januar 1982 in Kiel vom Stapel gelaufenen Schiffes, Moritz Langhinrichs, mit Fahrtleiter Gerhard Bohrmann zur täglichen Lagebesprechung. Es ist unser zweiter Tag auf See. Gerade sind wir auf dem Transit zur ersten Arbeitsstation vor Südgeorgien. Jene legendäre Insel, auf die sich der britische Polarforscher Ernest Shackleton mit einem kleinen, hölzernen Boot retten konnte, nachdem sein Schiff, die „Endurance“, im Eis brutal zermalmt worden war und er seine Mannschaft auf Elephant Island zurücklassen musste, um Hilfe zu holen.

Südgeorgien – ein raues Kleinod im Südpolarmeer. Das „Tor zur Antarktis“. Sturm umpeitscht, meist regennass und doch von erhabener Schönheit. Hier zu forschen und zu navigieren verlangt höchste Präzision und eine exakte Vorbereitung. Noch ist die See recht ruhig, nur etwa zwei Meter Wellenhöhe und eine Windstärke von Beaufort 6. Die Vorhersage der Bordwetterwarte für die nächsten Tage erinnert uns aber daran, dass wir in eines der stürmischsten Seegebiete unserer Erde fahren.

„Dieses Gebiet ist für uns so interessant, weil hier Erdplatten mit gewaltigen Kräften aufeinanderstoßen. Wir werden vor allem entlang der Südsandwich-Platte arbeiten. Sie ist zwar eine relativ kleine Platte, aber zwischen der Südamerikanischen und der Antarktischen Großplatte liegt der aktivste Erdkrustenbereich. Hier treten Gase und Fluide an heißen und kalten Quellen aus und es finden sich einzigartige Ökosysteme“, erklärt Fahrtleiter Gerhard Bohrmann. Bei vorangegangenen Fahrten konnte er mit seinem Team in diesem Gebiet erstmals Methangas-Emissionen sowie Gashydrate im Südpolarmeer nachweisen, die zuvor noch niemand entdeckt hat. Diese Oasen am Meeresboden, gelten als Quelle des Lebens. Krabben, Schnecken, Muscheln und andere Organismen haben sich hier angesiedelt, obwohl es kein Sonnenlicht gibt. Ihre Lebensenergie beziehen sie aus chemischen Substanzen, die an den Meeresboden-Quellen austreten. Diese heißen und kalten Quellen wollen wir in den nächsten Wochen suchen und hoffentlich finden – angesichts der Größe des Ozeans und der Weite des Meeresbodens eine Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen.

Sobald wir unser Arbeitsgebiet erreichen, wird die „Polarstern“ wie ein Scanner über den Ozean fahren und den Meeresboden mit den Echolotsystemen abtasten. Mit diesen Daten erstellen die Forscher an Bord hochaufgelöste Karten des Meeresbodens, sogenannte Bathymetrien. Auch lässt sich in den Echogrammen erkennen, wo Gasblasen aus dem Meeresboden in die Wassersäule ausperlen. Anhand dieser Ergebnisse wird dann entschieden, wo wir den Tauchroboter aussetzen, sodass er mit seinen Greifarmen für uns Proben nehmen kann.

Katrin Linse, aufgewachsen in Büdelsdorf, wartet gespannt auf die ersten Tauchgänge. Die Expertin für Muscheln und Schnecken an den Hydrothermalfeldern sucht nach einer ganz bestimmten braunen Schnecke, die in der dunklen Tiefsee eine erstaunliche Überlebensstrategie entwickelt hat. „Solange sie klein ist, grast sie den Bakterienfilm in ihrer Umgebung ab, dann durchlebt sie eine interessante Metamorphose. Ihre Speiseröhre mit den Bakterien stülpt sich ins Innere und vergrößert sich um das 1000-fache. Fortan trägt sie ihre Nahrung immer bei sich, hat aber aufgrund der Bakterien einen extrem großen Sauerstoffverbrauch. Dieses Phänomen wollen wir näher untersuchen“, sagt die Meeresbiologin, die seit dem Jahr 2000 für den British Antarctic Survey in England arbeitet. Katrin Linse war schon so häufig mit unterschiedlichen Forschungsschiffen auf See, dass sie die Zahl der Expeditionen nicht mehr zählt. Eine Forschungsreise mit der „Polarstern“ aber ist für die erfahrene Antarktisforscherin noch immer eine ganz besondere Fahrt. Dieses Schiff kennt sie seit ihrer Kindheit. In den Monaten vor der Indienststellung des Forschungseisbrechers am 9. Dezember 1982 sah Katrin Linse das Schiff fast jeden Tag. Sie wohnte gegenüber der Nobiskrug Werft, nur 150 Meter Luftlinie entfernt. Damals war sie gerade mal zwölf Jahre alt. Kurz vor dem Stapellauf des Schiffes wurden die Anwohner zu einer Besichtigung eingeladen. „Ich konnte es kaum erwarten und wollte unbedingt auf das Schiff“, erinnert sich Linse. Doch dann die Ernüchterung: „Ich durfte nicht mit. Es hieß, für Kinder und Frauen ist der Zutritt zur Werft verboten.“ Damals sagte sie sich: Wartet ab, eines Tages werde ich auf diesem Schiff fahren. 13 Jahre später ging ihr Traum in Erfüllung. Heute ist die „Polarstern“ ein kleines Stück Heimat, das sie stets mit sich trägt. Wir stehen an Deck, blicken auf die Weite des Meeres und sehen die ersten Wanderalbatrosse während dieser Fahrt. Die Frage nach der Heimat hängt noch in der Luft, und ohne auch nur eine Sekunde zu zögern sagt Katrin Linse: „Heimat. Egal, wo ich bin, immer Schleswig-Holstein.“

Am Ende eines langen Tages in der Nacht haben wir die Falklandinseln passiert und fahren unserem ersten Sturm entgegen. Mannschaft und Wissenschaftler prüfen, ob auch wirklich alles für hohen Seegang gut gesichert ist. Unser Kapitän Moritz Langhinrichs sitzt an seinem Schreibtisch und erledigt konzentriert seine Korrespondenz. Er ist die Ruhe selbst. Hat schon viele Stürme auf See erlebt, kennt sein Schiff und weiß, dass er sich auf seine Crew hundertprozentig verlassen kann.