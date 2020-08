Auf der Suche nach dem perfekten Bild

Am kommenden Donnerstag will Markus Söder mit Daniel Günther im Watt wandern

09. August 2020, 18:41 Uhr

Tönning/München | Der Kontrast kann nicht größer sein: Erst Merkel und Söder im prunkvollen Spiegelsaal des Märchenschlosses Herrenchiemsee und nun am kommenden Donnerstag Günther und Söder plaudernd im Watt wandern. Wie gemalt wirken solche Fotos und sie sind so schnell nicht mehr aus dem Kopf zu kriegen. Das ist ja auch der Plan. „Ein Bild ist weit nützlicher als 1000 Worte“, lautet ein altes chinesisches Sprichwort. Es gilt in der Bilderflut des digitalen Zeitalters mehr denn je.



Bilder entwickeln eigene Dynamik

Der erste, der Wattwandern fürs eigene Image bildgewaltig nutzte, war Robert Habeck. Der heutige Bundeschef der Grünen und damalige Spitzenkandidat zur Landtagswahl ließ sich gemeinsam mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Nordseewatt ablichten. Das war so erfolgreich, dass später auch der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) mit Habeck ins Watt zog. Und kommt Söder – Wat(t) mutt, dat mutt. Schließlich können Bilder Wahlen beeinflussen. Der frühere SPD-Kanzler Gerhard Schröder konnte den schwierigen Wahlkampf 2002 gegen CSU-Herausforderer Edmund Stoiber noch für sich gewinnen, nachdem er in die Gummistiefel stieg und sich bei der Elbe-Überschwemmung als tatkräftiger, volksnaher Regierungschef präsentierte.



Söder kennt sich aus Söder war einst Redakteur beim Bayrischen Rundfunk, er kennt sich aus mit Bildern. Allerdings: In Zeiten, in denen jeder das Handy zum spontanen Schnappschuss bereithält, können auch unrühmliche Situationen festgehalten und rasch verbreitet werden. Armin Laschet mit falsch angelegtem Mund-Nasen-Schutz, Jens Spahn im Aufzug ohne Abstand mitten in der Corona-Pandemie - auch solche Aufnahmen verbreiten sich heute in Windeseile und nehmen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Politiker haben zum Teil die Hoheit über die Bilder von ihnen verloren, dennoch versuchen sie das öffentliche Bild von sich zu steuern, wo es ihnen möglich ist. Daher werden Termine auch nach Bildern gemacht, regelrecht inszeniert.



Nicht alles funktioniert Eine Inszenierung ist heute aber nur dann erfolgreich, wenn sie stimmig ist. So hat auch Söder Spott für die pompösen Fotos aus Herrenchiemsee über sich ergehen lassen müssen. „Eine Nummer kleiner ging's natürlich nicht“, witzelten manche auf Twitter. Auch für Robert Habeck ging bei dem Kuschelfotos mit den Koniks auf dem Stiftungsland Schäferhaus der Schuss nach hinten los. „Wendy das wüsste“ titelte die „Welt“. Auch Günther beherrscht diese Gratwanderung, achtet darauf, dass die Bilder „stimmig“ sind. So zeigt sich der Ministerpräsident auf dem Mountainbike oder auf der Laufstrecke und eben nicht beim Kochduell.

Markus Söder setzt bei seinem jetzigen Besuch in Schleswig-Holstein vor allem auf Naturidylle. Gemeinsam mit Günther will er zufälligerweise vor Deutschlands bekanntestem Leuchtturm in Westerhever auf der nordfriesischen Halbinsel Eiderstedt durch das Watt spazieren. Ob der bayrische Ministerpräsident auch Kanzlerkandidat der Union wird, ist noch offen. Ein Test, ob der Naturbursche aus dem Süden auch im Norden ankommt, sind die Watt-Bilder allemal.