Dritte „Digitale Woche Kiel“ steht in den Startlöchern: Kiel möchte bundesweit mehr Präsenz zeigen

von Rieke Beckwermert

11. Juli 2019, 12:41 Uhr

Kiel | Was bedeutet der digitale Wandel für die Landeshauptstadt Kiel, und wie wird sie das Leben ihrer Einwohner und Gäste verändern? Diese Frage steht im Raum, wenn es um die dritte „Digitale Woche Kiel“ geht. Das Festival, welches Bereiche wie Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Mobilität, Politik, Gesellschaft sowie Freizeit und Unterhaltung durch die digitale Brille beleuchtet, findet in diesem Jahr vom 7. bis 14. September statt. Abgekürzt heißt es „#diwoki“, und natürlich geht nichts ohne Hashtag (Raute), der Voraussetzung, um über den Onlinedienst Twitter wahrgenommen zu werden.

Das ist es auch, was die Landeshauptstadt Kiel mit der „diwo“ erreichen möchte: mehr Präsenz bundesweit. Die Stadt möchte als Akteur auf der digitalen Landkarte stärker wahrgenommen werden. Auch wenn es aktuell nicht geklappt hat mit der Bewerbung um Fördergelder beim Bund mit der Initiative „Smart city“ mit der Kiel Region (wir berichteten). Kiel bleibe da am Ball, hieß es gestern bei einer Pressekonferenz zur Digitalen Woche. So gibt es eine „Smart City Konferenz“ – kommunale Vertreter und Unternehmer tauschen sich über Bürgerbeteiligung und mehr aus. Zudem gibt es erstmals die „Baltic Dev Days“, eine Internationale Konferenz für Spieleentwicklung. „Schleswig-Holstein spielt da keine große Rolle. Wir wollen darum die Szene stärken“, sagt Boris Zander von Seal Games.

Darüber hinaus steht die Vernetzung von Institutionen wie den Kieler Hochschulen sowie Unternehmen auf der Ziel-Liste. Zudem sollen die Bürger, jung und alt, den digitalen Wandel ganzheitlich verstehen und erleben können, wie Stadtsprecherin Kerstin Graupner betonte. „Dieser Ansatz ist bundesweit einmalig.“

Schlaglichter auf die Digitalisierung werfen etwa Führungen durch das virtuelle Studio des Schleswig-Holstein-Magazins des NDR. Auf der Kiellinie soll man E-Scooter und einen autonom fahrenden Bus testen können. Auch die Landwirtschaft digitalisiert sich. Das kann man an einem Schlepper-Güllefass-Gespann erleben. Mehr Informationen im Internet unter www.digitalewochekiel.de.