Auf den Straßen droht Stillstand

Dänemark-Urlauber, Reiserückkehrer und Strand-Touristen könnten am Wochenende für lange Staus sorgen

06. August 2020, 21:24 Uhr

Kiel | Für Strandurlauber an der Ostsee ist es bereits vor dem Wochenende eng geworden. Die Strände an der Lübecker Bucht waren gestern bei bestem Sommerwetter und Temperaturen um die 30 Grad voll – und das war offenbar erst der Anfang:

Zum Ferienende in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erwartet die Landespolizei am Wochenende Staus auf den Autobahnen und an der deutsch-dänischen Grenze. Zusätzlich sei bei dem herrlichem Sommerwetter auch mit starkem Ausflugsverkehr zu rechnen, warnte die Polizei gestern in Kiel. „Wir raten, alternative Tagesausflugsziele statt der bereits an den vergangenen Wochenenden stark besuchten Gemeinden und Strände insbesondere an der Ostseeküste in den Kreisen Plön und Ostholstein zu wählen.“ Zudem appellierte die Polizei, die Corona-Regeln wie Kontaktbeschränkungen und das Abstandsgebot nach wie vor zu beachten. Die Polizei kündigte zur Überwachung der Corona-Aulflagen eine verstärkte Präsenz an.

„Die Landespolizei wird an bestimmten Orten ihre Präsenz angemessen erhöhen, um polizeiliche Einsatzlagen im Kontext der Corona-Bestimmungen konsequent abarbeiten zu können“, hieß es. Die Landespolizei unterstütze die zuständigen Ordnungsbehörden vor Ort, „wenn ein vollzugspolizeiliches Einschreiten geboten ist“. Die Polizei stimme sich mit den Ordnungsbehörden ab und helfe bei Bedarf den kommunalen Sicherheitspartnern.

Mit Blick auf überfüllte Badeorte riet die Polizei den Bürgern zu einer vorausschauenden Planung und zur Nutzung von Informationsangeboten wie zum Beispiel den „Strandampeln“ in den Gemeinden der Lübecker Bucht.(luebecker-bucht-ostsee.de/strandticker). Auch das Ostseebad Timmendorfer Strand zeigt jetzt im Internet an, wie voll seine Strände sind. Schon zum Start gestern Nachmittag stand die Ampel auf der Internetseite strandticker.de für die meisten Strandabschnitte von Timmendorfer Strand auf rot. Auch für das Ostseebad Scharbeutz sowie die Orte Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin signalisierte der Strandticker: „Der Strand ist voll.“

Mit Hilfe der Internetseite wollen die Orte an der Lübecker Bucht die Strandbesucher zu weniger frequentierten Bereichen umleiten, damit die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln am Strand eingehalten werden können. Timmendorfer Strand hatte es bislang bei einem Appell an Tagesgäste belassen, gar nicht erst anzureisen.

Das zu Lübeck gehörende Ostseebad Travemünde will dagegen auch weiterhin auf die Besucherlenkung verzichten. „Bei uns ist der Flaschenhals nicht der Strand, sondern der begrenzte Parkraum“, sagte Kurdirektor Uwe Kirchhoff. Darüber regele sich die Zahl der Strandbesucher von allein.



Fünf Test-Stationen für Reiserückkehrer





Für Reiserückkehrer besteht an fünf Orten in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Dies sind Neumünster, Ellund, Puttgarden, Kiel und Lübeck.

Stau und stockender Verkehr droht sowohl bei An- als auch bei Abreisewellen auf der A 1 vom Hamburger Rand in Richtung Ostseeküste und umgekehrt. Staupotenzial bietet zudem eine etwa acht Kilometer lange Baustelle zwischen Schwartau und Reinfeld. Vor der Grenze zu Dänemark ist laut Polizei am Sonnabend wieder mit erheblichem Rückstau zu rechnen. Da die kleineren Grenzübergänge gesperrt sind, sollten Autofahrer nicht den Umleitungstipps des Navigationsgerätes folgen, sondern auf den Hauptrouten bleiben. Auch bei der Autoverladung nach Sylt werde Geduld gefragt sein.