Auf dem Rad Kiel kennenlernen

von Rieke Beckwermert

15. Juli 2019, 10:34 Uhr

Kiel | Die schönsten Ecken für Radler in Kiel stellen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Landeshauptstadt Neukielern in monatlichen Touren vor. Die nächste Radtour am Donnerstag, 18. Juli, führt durch den Nordwesten der Stadt. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr vor dem Umsteiger am Hauptbahnhof, Sophienblatt 29. Die Teilnahme ist kostenlos. Die etwa 20 Kilometer lange Strecke wird in niedrigem Tempo geradelt, damit auch weniger geübte Radfahrer gut mithalten können. Begleitet werden die Rundfahrten von erfahrenen Tourenleitern. Auch alteingesessene Kieler sind zum Mitradeln eingeladen. Eine Anmeldung per E-Mail an umsteiger@kiel.de ist erforderlich, da die Gruppengröße auf 15 Personen begrenzt ist.