Immer mehr Menschen leiden hierzulande unter Schlafstörungen. Gefährlich sind insbesondere die Aussetzer beim Atmen. Doch es gibt gute Therapien gegen eine solche Schlafapnoe.

19. Oktober 2019, 19:53 Uhr

Fast jeder zweite Bundesbürger hat während des Schlafs mehr als fünf Atemaussetzer pro Stunde. Bei jedem Dritten davon ist eine Therapie unbedingt nötig, wenn schwere Folgeerkrankungen bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall verhindert werden sollen. Standardtherapie ist eine Atemmaske, die nachts getragen wird. Doch es gibt mehrere alternative Behandlungsmethoden – bis hin zu einem implantierten „Apnoe-Schrittmacher“. Wissenschaftler haben zudem eine Pille entwickelt, die nächtliche Atemaussetzer verhindern soll. Der Schlafforscher Professor Ingo Fietze vom Berliner Universitätsklinikum Charité erklärt, welche Therapie für wen die richtige ist.

Wie viele Menschen haben hierzulande Schlafstörungen?

Rund 25 Prozent der Bundesbürger leiden an einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung. Am häufigsten sind sogenannte Insomnien – das sind Probleme beim Ein- und Durchschlafen sowie ein zu frühes Erwachen. Die Zahl der Betroffenen nimmt zu. Grund dafür ist der moderne Lebenswandel. Noch im Bett das Smartphone nutzen oder sonst wie die Nacht zum Tag machen – das beeinträchtigt die Qualität des Schlafs. Die zweithäufigste Schlafstörung sind nächtliche Atemaussetzer. Wir bezeichnen das als Schlafapnoe. Die Zahl dieser Patienten nimmt insbesondere deshalb zu, weil es immer mehr Menschen mit Übergewicht gibt. Die dritthäufigste Schlafstörung ist das Restless-Legs-Syndrom – also der unkontrollierbare Drang, die Beine zu bewegen. Dies kann mit Kribbeln und Krämpfen verbunden sein. Das Restless-Legs-Syndrom tritt meist erst ab dem 60. Lebensjahr auf. Weil die Lebenserwartung steigt, wird diese Schlafstörung immer häufiger diagnostiziert.



Bleiben wir bei der Schlafapnoe. Wie viele Menschen sind davon betroffen?

In Deutschland sind es 47 Prozent der Erwachsenen. Eine Apnoe liegt vor, wenn es während des Schlafs mehr als fünf Atemaussetzer pro Stunde gibt. Das bedeutet allerdings nicht, dass bereits ab diesem Wert eine Therapie notwendig ist. Erst ab 15 Atemaussetzern pro Stunde gilt eine Apnoe als behandlungsbedürftig, und das betrifft rund 15 Prozent der Bundesbürger.



Wie viele dieser Behandlungsbedürftigen werden tatsächlich therapiert?

Leider viel zu wenig. Von 100 Menschen mit einer behandlungsbedürftigen Apnoe werden nur 20 medizinisch betreut. Die Hemmschwelle, zum Arzt zu gehen, ist bei vielen immer noch hoch.



Ist Schlafapnoe ein weltweit verbreitetes Phänomen?

Ja. Doch Deutschland liegt deutlich über dem Durchschnitt. Eine kürzlich im Fachjournal „Lancet“ erschienene Metastudie beziffert die Zahl der von Apnoe Betroffenen auf weltweit 960 Millionen Menschen, von denen 450 Millionen mehr als 15 Atemaussetzer pro Stunde haben. Das wären also rund fünf Prozent der Weltbevölkerung. Apnoe ist bei Männern doppelt so häufig wie bei Frauen. Insomnien gibt es indes öfter bei Frauen.



Warum müssen manche Apnoen behandelt werden?

Apnoen erhöhen das Risiko für eine Reihe von Krankheiten. Der mit einer Apnoe verbundene Bluthochdruck sowie die starken nächtlichen Schwankungen des Blutdrucks sind Stress für das Herz. Koronare Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Herzschwäche, Vorhofflimmern, Herzkreislaufstörungen, Schlaganfall und Diabetes können die Folge sein. Ein anderer Aspekt ist, dass Apnoen zu einem geringeren Sauerstoffgehalt im Blut führen. Das ist nicht gut für das Gehirn. Da sterben dann jede Nacht Nervenzellen ab, was langfristig das Risiko für Demenzerkrankungen erhöht.



Könnte man zugespitzt sagen, eine Apnoe verringert den IQ?

Mir sind zwar keine Studien bekannt, in denen direkt der Zusammenhang mit dem IQ-Wert untersucht worden ist. Doch Sauerstoffmangel im Gehirn verbunden mit einer geringeren Schlafqualität führen zweifelsohne zu einer Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit.



Kommen zu Ihnen denn nicht nur Menschen mit Beschwerden?

Nein. Nur die eine Hälfte der Patienten kommt zu mir, weil sie Beschwerden haben. Die anderen werden von der Partnerin geschickt – weil sie stark schnarchen. Einige werden auch vom Kardiologen überwiesen, wenn nächtlicher Bluthochdruck oder eine Herzrhythmusstörung festgestellt wurden.



Leidet jeder starke Schnarcher unter einer Apnoe?

Schnarchen ist eine Vorstufe zur Schlafapnoe. Typischerweise beginnt das Schnarchen im Alter zwischen 35 und 40. Zwischen 40 und 50 kommen die Atemaussetzer hinzu. Grundsätzlich gilt: Je lauter das Schnarchen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betreffende Atemaussetzer hat.

Schicken Sie einen Schnarcher erst einmal ins Schlaflabor, um eine gesicherte Diagnose stellen zu können?

Nein. Der erste Schritt ist ein häusliches Schlafapnoe-Monitoring. Der oder die Betroffene erhält ein kleines Messgerät mit nach Hause, das eine Nacht lang misst und speichert, wie häufig Atemaussetzer sind und wie der Verlauf von Puls und Sauerstoffsättigung im Blut ist. Auch die jeweilige Lage beim Schlafen wird von Sensoren erfasst. Nach der Datenauswertung lässt sich in vielen Fällen bereits die Diagnose stellen und eine Maskentherapie verordnen. Doch bei Unklarheiten, wenn etwa jemand trotz wenigen Atemaussetzern tagsüber müde ist, es den Verdacht auf andere Schlaferkrankungen gibt oder neuromuskuläre Probleme eine Rolle spielen könnten, dann ist zwingend eine Nacht im Schlaflabor nötig.



Wodurch wird das Entstehen einer Apnoe begünstigt?

In erster Linie Übergewicht und übermäßiger Alkoholkonsum. Doch auch die Anatomie spielt eine wichtige Rolle. Wer einen engen Rachen mit wenig Platz zwischen Zunge und Zäpfchen hat, der ist für eine Apnoe prädestiniert – insbesondere wenn auch noch der Unterkiefer kurz ist. Ich erinnere mich an eine schlanke Frau, um die 20 Jahre alt, die in meine Sprechstunde kam, weil sie sehr laut schnarchte. Sie hatte deshalb Angst vor der ersten gemeinsamen Nacht mit ihrem Freund. Grund für das Schnarchen war ihr kleiner Unterkiefer. Bei etwa fünf Prozent der Apnoepatienten ist hauptsächlich die Anatomie entscheidend.



Hilft in diesen Fällen eine Operation?

Durchaus. Die operative Vorverlagerung des Unterkiefers ist allerdings aufwendig. Ich halte das nur für sinnvoll, wenn die/der Betreffende dies auch aus kosmetischen Gründen wünscht und der Kieferorthopäde ebenfalls eine medizinische Indikation feststellt. Leider gibt es noch immer keine Tablette, die man einfach vor dem Schlafengehen schluckt und so die nächtlichen Atemaussetzer verhindert.



Wird denn an der Entwicklung einer solchen Tablette gearbeitet?

Durchaus. Gerade in jüngster Zeit hat es hier große Fortschritte gegeben. Eine Ursache für das Auftreten von Atemaussetzern liegt bei den Nerven, die die Rachenmuskulatur steuern. Bei manchen Menschen funktioniert diese Steuerung während des Schlafs nicht mehr. Also suchen Forscher nach Substanzen – Neurotransmitter oder Hormone –, mit denen sich diese Nerven gezielt beeinflussen lassen, möglichst ohne Nebenwirkungen. Und sie werden fündig. Erste klinische Studien von Pharmafirmen haben begonnen. Ein solches Medikament dürfte sich aber nur bei milden Fällen mit weniger als 15 Atemaussetzern pro Stunde eignen. Die sehr erfolgreiche Überdruckatmungstherapie wird ohne Zweifel der Standard bleiben.



Wie hoch ist die Abbruchquote bei der Therapie mit einer Atemmaske?

Von 100 Patienten, denen ich eine Maskentherapie verschreiben möchte, lehnen das rund zehn Prozent sofort ab. Von den anderen bleiben 70 Prozent der Therapie langfristig treu und 20 Prozent brechen die Behandlung nach kurzer Zeit ab, meist innerhalb des ersten halben Jahres.



Wird die Maskentherapie von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt?

Die Überdrucktherapie wird von allen Kassen übernommen. Doch es gibt weitere Möglichkeiten der Behandlung – etwa eine individuell angefertigte Doppelspange, eine sogenannte Unterkieferprotrusionsschiene. Diese wird nachts getragen und schiebt den Unterkiefer um mindestens fünf Millimeter nach vorne. Obwohl diese Therapie nicht teurer als die Nutzung einer Maske ist, übernehmen hier bislang nur einige der gesetzlichen Krankenkassen die Kosten.



In Apotheken gibt es doch preiswerte Schienen gegen Schnarchen zu kaufen. Helfen die nicht auch bei Apnoe?

Wenn man eine Schiene Nacht für Nacht jahrelang trägt, dann muss sie absolut perfekt sitzen, damit nicht das Gebiss, die Zähne oder das Zahnfleisch darunter leiden. Daher müssen sie unbedingt individuell angefertigt werden. Und es sollte eines jener wenigen Modelle ausgewählt werden, für die in wissenschaftlichen Studien die Wirksamkeit auch nachgewiesen wurde.



Gibt es weitere Möglichkeiten zur Behandlung einer Schlafapnoe?

Ja. Es gibt, ähnlich einem Herzschrittmacher, auch Schrittmacher gegen Apnoe. Diese Geräte werden unterhalb des Schlüsselbeins implantiert, meist auf der rechten Körperseite. Von dort wird eine Elektrode zum Zungennerv, also zum Unterkiefer, verlegt. Dieser wird dann nachts elektrisch stimuliert, wodurch die Zunge nach vorne und unten gezogen wird, dort gleichsam festklebt und nicht mehr nach hinten fällt. Das ist eine etablierte Behandlungsform. Sie wird von den Kassen bezahlt, wenn keine andere Therapie anwendbar ist.



Kribbelt das nicht in der Zunge?

Erstaunlicherweise nicht. Der elektrische Stimulus ist offenbar zu klein. Man spürt nichts und die Schlafqualität leidet nicht. Die Schrittmacher werden entweder tagsüber induktiv aufgeladen oder mit einer Langzeitbatterie ausgestattet, die vier bis fünf Jahre hält. An der Charité implantieren wir pro Jahr nur zehn bis 20. Eine Maskentherapie verordnen wir hingegen 700- bis 800-mal pro Jahr. Mit einer Maske wird die Zahl der Atemaussetzer nahezu auf null reduziert. Mit allen anderen Therapien erreicht man nur eine durchschnittliche Absenkung um circa 50 Prozent. ●