Asphaltarbeiten auf zwei Straßen

von Rieke Beckwermert

06. Mai 2019, 13:47 Uhr

Kiel | Gleich auf zwei Kieler Straßen stehen für das Kieler Tiefbauamt zurzeit Asphaltierungsarbeiten an. So muss der Abschnitt des Oppendorfer Weges zwischen Kiebitzbek und Rantzauweg voraussichtlich bis Freitag, 10. Mai, 18 Uhr gesperrt werden. Der Oppendorfer Weg ist nahezu die einzige Straßenverbindung in die Siedlung Oppendorf. Besuchern und Anwohnern verbleibt in der Woche der Tiefbauarbeiten die ausgeschilderte Umleitung über die Nachbargemeinde Flüggendorf. Schneller geht es auf der Von-der-Goltz-Allee voran. Der Bereich zwischen Krusenrotter Weg und der Straße Am Vogelhain in der Nähe des Fernsehturms ist voraussichtlich nur für zwei Tage gesperrt. Die Arbeiten des Tiefbauamtes sollen am heutigen Dienstag, 7. Mai, um 18 Uhr abends abgeschlossen sein.