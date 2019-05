„Arbeitsverweigerung“: SSW wettert über AfD

von Christin Lempfert

09. Mai 2019, 20:14 Uhr

Kiel | „Alles für die Katz!“ Der SSW im Landtag ist sauer über die „Arbeitsverweigerung“ der AfD-Fraktion. Die hatte eine erweiterte Akteneinsicht zum Erwerb der Container während der Flüchtlingskrise gefordert, am Ende aber keinen Blick in die Akten geworfen. Das sei „inakzeptabel und teuer“, so der SSW. Die AfD spricht dagegen von einem „Büroversehen“.

Die AfD hatte Ende November im Finanzausschuss des Landtages „Einsicht in Akten beantragt, die detailliert Auskunft über die Umstände und Konditionen geben sollten, unter denen Schleswig-Holstein im Jahr 2015 Wohn-Container für Flüchtlinge erworben hat“, bestätigt AfD-Fraktionssprecher Peter Rohling.

Eine wahre Maschinerie kam in Gang: Mitarbeiter „von Verwaltung, Finanz- und Innenministerium sowie Gebäudemanagement Schleswig-Holstein“, so SSW-Sprecher Per Dittrich, hätten tagelang dafür recherchiert und gearbeitet. Vier Wochen hätten die Akten zur Einsicht ausgelegen – nur die AfD sei nicht erschienen. „Unsere Landesbediensteten haben gewiss Besseres zu tun, als sinnlos Papierberge für die AfD zu stapeln“, empört sich Lars Harms, SSW-Chef im Landtag.

Harms gebe sich als „Papiertiger“, meint dazu AfD-Sprecher Rohling. Er räumt jedoch ein, dass seine Fraktion die Termine für die Akteneinsicht im Finanzministerium versäumt hat. „Das ist schlicht einem Versehen geschuldet“, erklärt Jörg Nobis, AfD-Fraktionschef und Mitglied im Finanzausschuss. Nachdem die Termine per Post im AfD-Büro eingegangen waren, seien diese nicht im Kalender eintragen worden. „Weil wir davon ausgingen, wie sonst auch noch eine E-Mail mit den Terminen zu erhalten“, so Nobis. Dies sei nicht geschehen.

Den Steuerzahlern komme dies teuer zu stehen, meint Harms. „Rund 35 000 Euro hat diese Nullnummer gekostet“.

„Was wir bezweifeln“, so die AfD. Selbst wenn, wäre dies „mehr als angemessen“ bei den „über 6,5 Millionen Euro, die das Land für die größtenteils nicht benötigten Flüchtlingscontainer ausgegeben hat“, meint Nobis. Seine Fraktion werde „selbstverständlich um einen neuen Termin zur Einsicht in die Akten bitten“. Arbeit und Kosten seien also keineswegs vergeblich gewesen.