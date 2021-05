Arbeitssieg für Zverev – Aus für Keber

Avatar_shz von Holger Loose

13. Mai 2021, 13:59 Uhr

Rom | Vier Tage nach seinem Turniersieg in Madrid hat Alexander Zverev beim nächsten Tennis-Masters in Rom mit einem starken Comeback das Viertelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich gestern mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori durch. Nach zwei hart umkämpften Sätzen lag der 24 Jahre alte Zverev im entscheidenden Durchgang bereits mit 1:4 zurück, konnte sich aber fünf Spiele in Serie sichern. Der Weltranglisten-Sechste trifft in der Runde der besten Acht nun auf den Spanier Rafael Nadal.

Angelique Kerber ist dagegen in Rom im Achtelfinale gescheitert. Die ehemalige Weltranglisten-Erste verlor gestern in einem stark umkämpften Match nach mehr als zwei Stunden der Lettin Jelena Ostapenko mit 6:4, 3:6, 4:6. Die favorisierte 33-Jährige, die inzwischen nur noch auf Platz 26 rangiert, ließ insgesamt die Konstanz vermissen. Ostapenko leistete sich zwar deutlich mehr Fehler, setzte sich aber mit ihrem druckvollen Spiel letztlich durch.