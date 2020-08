Arbeitgeber: Länger arbeiten bis zur Rente

DGB kritisiert Vorschläge als inakzeptabel / Neuer Streit um Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge

13. August 2020, 18:35 Uhr

Berlin | Länger arbeiten bis zur Rente, höhere Zuschläge bei einem vorzeitigen Renteneintritt, neue Zusatzbeträge in der gesetzlichen Krankenversicherung und maximal ein Jahr lang Arbeitslosengeld: Die Arbeitgeber haben ein tief greifendes Reformpaket präsentiert. Ihr Ziel ist es dabei, die Summe der Beitragssätze der Sozialversicherungen auf Dauer unter 40 Prozent des Bruttolohns zu halten. Die Gewerkschaften weisen die Vorschläge als inakzeptabel zurück.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) warnt seit Langem, die ohnehin schon hohe Belastung von Löhnen und Gehältern werde aufgrund des demografischen Wandels in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen. Eine von der BDA eingesetzte Kommission von Wissenschaftlern bestätigt dies nun. Auf der Basis des derzeit geltenden Rechts sei ein Anstieg auf rund 50 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens bis 2040 zu erwarten, sagen die Experten in einem in Berlin vorgelegten Bericht voraus. Derzeit sind es knapp 40 Prozent. Die Kommission warnt, ein solcher Anstieg der Belastungen erzeuge massive Risiken für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung im Inland. Des bedeute ungünstigen Auswirkungen auf die Beschäftigung und gefährde den sozialen Zusammenhalt sowie den Ausgleich zwischen den Generationen.

„Mit Hilfe einzelner Stellschrauben lässt sich diese Entwicklung nicht eindämmen“, so Martin Werding, Vorsitzender der Kommission. Erforderlich ist nach seinen Worten ein ganzes Bündel gezielter Maßnahmen, „die die Ausgabenentwicklung in den Sozialversicherungen dämpfen, die Beitragssätze dauerhaft unter 40 Prozent halten und zugleich den nötigen Schutz der Versicherten gewährleisten“.

Konkret empfiehlt die Kommission unter anderem, die Regelaltersgrenze für einen abschlagsfreien Einstieg in die Rente ab 2031 weiter heraufzusetzen. Sie soll automatisch an die seit Jahren steigende Lebenserwartung gekoppelt werden: Steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, sollen die Menschen ein Dreivierteljahr länger arbeiten. Wer vorzeitig in Rente geht, soll höhere Abschläge in Kauf nehmen müssen als bisher - wer freiwillig länger arbeitet höhere Zuschläge bekommen. Möglichkeiten für abschlagsfreie vorzeitige Renteneintritte sollten dagegen aufgehoben werden.

In der gesetzlichen Krankenversicherung empfiehlt die Kommission die Einführung eines neuen Versorgungsmanagements. Danach soll es weiter eine „Vollversicherung“ geben. Allerdings würde die paritätische Finanzierung der Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingeschränkt und auf den Beitrag für den günstigsten Tarif einer Krankenkasse beschränkt. „Für andere Tarife und andere Kassen werden von den Versicherten dagegen einkommensunabhängige Zusatzbeiträge erhoben“, heißt es im Bericht der Kommission

Auch mit Blick auf die Arbeitslosenversicherung mahnen die Experten zu Ausgabenkontrolle. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Folgen der Corona-Krise. Die Rücklagen würden wegen der beispiellosen Ausgaben für das Kurzarbeitergeld voraussichtlich nicht ausreichen, um das Defizit im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit auszugleichen. Vorschläge, die Laufzeit des Arbeitslosengeldes zu verlängern, lehnen die Experten deshalb ab. „Vielmehr sollte die Laufzeit generell auf maximal ein Jahr begrenzt werden.“Auch in der Politik gibt es Überlegungen, die Sozialversicherungsbeiträge in der Summe zu begrenzen. So hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bereits vor längerer Zeit vorgeschlagen, die Sozialabgabenquote gesetzlich bei 40 Prozent zu deckeln

DGB-Vorstand Anja Piel wies die Vorschläge im Gespräch mit unserer Redaktion in scharf zurück. „Ein höheres Renteneintrittsalter ist völlig inakzeptabel. Das wäre de facto eine Rentenkürzung für die Menschen, die einer stark belastenden Tätigkeit nachgehen. Denn wer härter arbeitet, stirbt früher.“ Außerdem verpuffe der Finanzierungseffekt eines heraufgesetzten Rentenalters in kürzester Zeit, fügte Piel hinzu. Sie betonte: „Viel nachhaltiger ist es, weiterhin für eine hohe Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, insbesondere der Frauen und Migranten und Migrantinnen, zu sorgen. Dafür stehen Politik und Wirtschaft in der Verantwortung.“

Abzulehnen sei zudem die Beschränkung der freien Arztwahl. „Nichts anderes steckt hinter den von den Arbeitgebern geforderten Selektivverträgen zwischen Krankenkassen und Ärzten“, so die Gewerkschaftlerin. Der ebenfalls geforderte Nachhaltigkeitsfaktor in der Pflegeversicherung heiße im Klartext, dass immer mehr Lasten aus der Pflege von den Menschen privat getragen werden sollten. „Pflege wird damit für große Teile der älteren Beschäftigten zum Armutsrisiko Nr. 1.“

Um die Sozialsysteme zu entlasten, ist es nach den Worten von Piel besser, versicherungsfremde Leistungen wie die Mütterrente oder die Corona-Tests aus dem Steuertopf zu finanzieren. „Gesamtgesellschaftliche Aufgaben müssen auch von der Allgemeinheit beglichen werden“, argumentiert der DGB.