Appen hat eine neue Fraktion

Nils Carstens und Michael Seus verlassen die CDU

von Philipp Dickersbach

11. November 2019, 17:12 Uhr

Appen | Es war ein langer Prozess, doch am Ende kamen die Politiker offensichtlich bei zu vielen Punkten nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner. Nun das Aus: Nils Carstens (31, Foto oben) und Michael Seus (49, Foto) treten aus der CDU aus; sie verlassen auch die Fraktion. Künftig wollen sie zu zweit eine eigene Fraktion bilden. Beide behalten ihre Sitze in den Fachausschüssen und in der Gemeindevertretung Appen. Dadurch verschieben sich auch die Mehrheitsverhältnisse der Gemeinde.

Man habe „unterschiedliche Auffassungen“ gehabt, sagen die bisherigen CDU-Politiker. Etwa über die Art und Weise, wie Politik gestaltet werden sollte. „Es passt einfach nicht mehr“, sagt Carstens. „Die Basis fehlte“, ergänzt Seus. Das habe sich in den vergangenen Monaten herauskristallisiert. Seus wünsche sich eine andere Art und Weise, im Team zusammenzuarbeiten. Im Fokus steht für beide die weitsichtigere Planung und eine ergebnisoffene Diskussionskultur. Das wünschen sich die Lokalpolitiker. Ihr Ziel: besser im Vorfeld planen und „proaktiv agieren“ – „statt nur zu reagieren“. Dies sei aber kein alleiniges CDU-Problem, stellen sie klar. „Manche Themen werden schnell abgehandelt – mit der Begründung, es sei eh viel zu teuer.“ Dabei könne dieses Argument erst am Ende einer Diskussion stehen. „Ich investiere viel Arbeit und Zeit in die Kommunalpolitik“, sagt Seus. „Es muss unterm Strich aber auch noch Spaß machen. Wenn das kippt, muss man für sich eine Entscheidung treffen und das Ganze wieder in die richtige Richtung lenken.“

Auch die Abschottung der Fraktionen nach außen wollen die beiden Politiker nicht. Natürlich müssten die Gremien die Entscheidungen treffen – aber eine stärkere Einbeziehung der Bürger halten Seus und Carstens für angebracht. Beispielsweise beim Ortsentwicklungskonzept. Zuletzt hat sich eine zehnköpfige Initiative gegründet, die die Umsetzung vorantreiben will. Seus und Carstens gehören dazu, ebenso andere Politiker und Bürger. Auch dieses Thema habe in die Entscheidung mit reingespielt, die Fraktion zu verlassen. Es sei aber „nur einer von zehn Punkten“, betont Carstens.

Alle Brücken hinter sich abreißen – das will Appens neueste und bislang namenlose Fraktion aber auch nicht. „Man muss sich noch die Hand geben und miteinander sprechen können“, merkt Carstens an. Um ein konstruktives Miteinander zu ermöglichen. Einer neuen Partei wollen sie sich nicht anschließen. Ihnen gehe es bei jeder Entscheidung darum, das Beste für die Gemeinde herauszuholen, auch wenn sie im Kern konservativ blieben.

Für den CDU-Fraktionschef Hans-Peter Lütje, der seit mehr als 20 Jahren Politik macht, ist der Fall Neuland. „Wir akzeptieren das“, sagt er. „Für unsere Fraktion ist es gut. Eine gewisse Unruhe war zu beobachten.“ Er schätze die beiden persönlich sehr. „Aber es ist gut, dass jetzt jeder seinen Weg geht.“



> Künftig hat die CDU im Gemeinderat Appen damit fünf Sitze, ebenso wie SPD und FDP. Hinzu kommt die Fraktion von Seus und Carstens.