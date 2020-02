Apotheker warnen: „China stoppt Pillen-Export“

Produkte werden wegen Corona-Virus nicht mehr ausgeliefert – Liefer-Engpässe nehmen zu

von Margret Kiosz

19. Februar 2020, 19:56 Uhr

Kiel | Medikamenten-Knappheit – das ist schon lange ein Problem. Doch jetzt wird die Situation durch die Corona-Pandemie richtig ernst. Ausgerechnet die stark betroffene chinesische Provinz Hubei, in der drastische Vorsichtsmaßnahmen wegen des Corona-Virus ergriffen werden, gilt als Hochburg der Medikamentenproduktion. Die gesamte Pharmabranche weltweit ist von der chinesischen Wirkstoffproduktion – vor allem bei Antibiotika – abhängig.

Weil ganze Städte gesperrt sind, stehen auch die Fabriken in Hubei still; und dort wo noch gearbeitet werden kann, wird für den eigenen Bedarf produziert. „Der Export ist quasi zum Erliegen gekommen. Medizinische Produkte – egal ob Atemmasken, Desinfektionsmittel oder Medikamente wie Antibiotika – werden nicht mehr an Dritte geliefert, sondern wegen des erhöhten eigenen Bedarfs auf Halde gelegt“, sagte gestern der Geschäftsführer der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Frank Jaschkowski. Die Auswirkungen des Exportstopps „werden über kurz oder lang nicht nur die Krankenhäuser zu spüren bekommen, sondern auch der ambulante Sektor“, warnt er. Die Leiter großer Klinikapotheken rechneten mit ernsten Problemen, wenn sich die Situation nicht bald normalisiert.

Der Rendsburger Kreisapotheker Bernhard Klauder zeigte sich gegenüber unserer Zeitung schon vor Tagen besorgt, dass sich bestehende Lieferengpässe verschärfen und sogar für ernsthafte Versorgungsengpässe sorgen.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist alarmiert: „Wir haben ein grundsätzliches Problem mit der Abwanderung der Produktion nach Asien und ein akutes Problem durch den Produktionsausfall in China.“

Die Pharmabranche weltweit ist von der Wirkstoffproduktion in China abhängig, nachdem das Land in einem knallharten globalen Preiskampf die Konkurrenz vom Markt gedrängt hat. In Europa gibt es kein einziges Werk mehr, das Antibiotika herstellt. Nur das Pressen der Tabletten und die Verpackung der Antibiotika finden noch in den Ländern außerhalb Chinas, etwa in Indien, statt. Dort wartet man auf die Lieferungen der Ausgangsstoffe. Experten erklären, Engpässe seien oft erst Wochen oder Monate nach Produktionsproblemen spürbar, weil noch viele Arzneimittel irgendwo in der globalen Lieferkette unterwegs seien.

Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie ergab jetzt, dass aus der Provinz Hubei Wirkstoffe für 136 Arzneimittel kommen, 48 davon gelten in Deutschland als versorgungsrelevant. Ein Problem könnte sein, dass hier auch Ibuprofen hergestellt wird. Bei dem Schmerzmittel gibt es seit Monaten ohnehin schon Engpässe.