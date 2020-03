Antworten zum Kurzarbeitergeld

Bei den Arbeitsagenturen laufen die Telefone heiß: Wer bekommt das Kurzarbeiter Geld und wie? / Online-Angebote nutzen

19. März 2020, 12:08 Uhr

Kiel | Die Telefone stehen nicht still. Während die Wirtschaft wegen der Ausbreitung des Coronavirus extrem gebremst wird, herrscht bei den Arbeitsagenturen Hochbetrieb. Täglich gibt es tausende von Anfragen vor allem zu einem Thema: Kurzarbeit. Was man dazu jetzt wissen muss, das fragte Margret Kiosz Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit.



Wie hat sich die Zahl der Kurzarbeitsanträge seit Anfang des Monats entwickelt?

Im Februar lag die Zahl der Kurzarbeiter in Schleswig-Holstein bei 3 219 aus 107 Betrieben. Wir gehen davon aus, dass die März-Werte – die Zahlen liegen uns natürlich noch nicht vor – im Vormonatsvergleich sehr viel höher ausfallen werden.



Wer hat Anspruch?

Kurzarbeitergeld wird gezahlt, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen, insbesondere einer schlechten Konjunkturlage, oder einem sogenannten unabwendbaren Ereignis vorliegt. Dieser Arbeitsausfall muss jedoch vorübergehend und unvermeidbar sein.



Was bedeutet das konkret?

Unter wirtschaftlichen Ursachen versteht der Gesetzgeber Anlässe, die nicht in der Verantwortung des Betriebes liegen, etwa Konjunkturkrisen. Daneben gibt es noch die sogenannten „unabwendbaren Ereignisse“. Darunter können beispielsweise Hochwasser oder auch das Coronavirus fallen. Kurzarbeitergeld kann von Unternehmen nicht bei normalen Betriebsrisiken beantragt werden.



Was ist der Vorteil von Kurzarbeitsgeld ?

Damit können wir Arbeitsplätze sichern und damit Arbeitslosigkeit vermeiden. Denn Beschäftigte, für die vorübergehend nicht genug Arbeit da ist, behalten ihre Jobs und die Betriebe ihre Fachkräfte. So war es auch in der Finanzkrise 2008/2009.



Haben sich diese Regelungen jüngst geändert?

Die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld wurden erleichtert. Bisher mussten mindestens 30 Prozent der Arbeitnehmer von einem Lohnausfall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen Bruttolohns betroffen sein. Ab 1. März reichen nun 10 Prozent der Beschäftigten. Neu ist auch, dass auch Zeitarbeitsbeschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Das war vorher nicht möglich.



Muss man davon noch Sozialabgaben zahlen?

Auch hier gibt es eine Neuregelung. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt nun die anfallenden Sozialversicherungsbeiträge für die ausgefallenen Arbeitszeiten. Diese Beiträge mussten bisher von den Arbeitgebern alleine getragen werden.



Wieviel Geld bekommt man und wie lange wird gezahlt?

Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Für Arbeitnehmer mit Kindern beträgt der Satz 67 Prozent. Die mögliche Bezugsdauer liegt bei 12 Monaten. Sie kann durch eine Entscheidung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf 24 Monate ausgedehnt werden.



Haben Sie genug Geld in der Kasse? Wie lange reichen Ihre Rücklagen aus?

Uns stehen bundesweit ausreichend Mittel zur Verfügung, um auch bei sehr stark steigenden Zahlen das Kurzarbeitergeld zu finanzieren. Für dieses Jahr haben wir bundesweit 255 Millionen Euro für Kurzarbeitergeld eingeplant – noch vor Ausbruch der Coronakrise. Bei Bedarf greifen wir auch auf unsere Konjunkturreserve zurück. Diese liegt im Moment bei 26 Milliarden Euro.

Unternehmen beklagen, dass die Bundesagentur nicht erreichbar ist: Woran liegt das?

Das Anrufaufkommen ist in den letzten Tagen auf das 10- bis 30-fache des üblichen Niveaus gestiegen. Durch die vielen Anrufe ist das Telefonnetz unseres Providers überlastet. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter schalten derzeit zusätzlich lokale Rufnummern, die örtlich bekannt gemacht werden.

Verschieben Sie Personal aus anderen Abteilungen, die derzeit keinen Publikumsverkehr mehr haben, in die Kurzarbeit-Abteilung, um diese Engpässe aufzufangen?

Wir verstärken unsere Beratungsteams vor Ort insbesondere mit Kolleginnen und Kollegen, die aktuell anderweitig arbeiten, jedoch einen entsprechenden Erfahrungshintergrund besitzen. Ich möchte an dieser Stelle auch für unsere Online-Angebote werben. Arbeitgeber können nicht nur Anträge auf Kurzarbeitergeld online stellen, sie erhalten auch alle wichtigen Informationen zum Thema Kurzarbeit auf unserer Internetseite www.arbeitsagentur.de.



Im Vergleich zur Finanzkrise: Wie hoch war die Zahl der Bezieher von konjunkturellem Kurzarbeitergeld damals?

Während der Finanzkrise lag der Höchststand bei 21 235 Kurzarbeitern aus 1367 Betrieben (Mai 2009).



Mit wie viel Anträgen rechnen Sie in den kommenden vier Wochen?

Wir gehen – wie schon einleitend gesagt – davon aus, dass die März-Werte im Vergleich mit den Februar-Werten deutlich höher ausfallen werden. Das zeigen schon die weit überdurchschnittlichen Beratungsanfragen, insbesondere aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Veranstaltungsmanagement und dem Transportbereich. Wie hoch die Zahlen Ende März oder Ende April konkret sein werden, kann ich aktuell nicht beantworten. Dies kann keiner vorhersagen. Jedoch ist Kurzarbeit immer besser als zu entlassen.



Haben Sie auch Unterstützungsinstrumente für Solo-Selbstständige?

Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Solo-Selbstständige können – wenn ihnen Aufträge wegbrechen und sie dadurch keine oder nur noch geringe Einkünfte haben – in den Jobcentern Leistungen der Grundsicherung beantragen. Aktuell wird darüber hinaus über mögliche Unterstützungsleistungen auf Bundes- und Landesebene – von Steuerstundungen bis hin zu Sonderkrediten – debattiert.