Winterprogramm : Ansturm auf Obdachlosenhilfe

Diakonie startet Winterprogramm / 27 Prozent mehr Nachfrage bei ständigen Unterstützungsangeboten in nur drei Jahren

von Frank Jung

20. November 2019, 20:13 Uhr

flensburg/kiel | Mit Einsetzen der Frostperiode bringt das Diakonische Werk Schleswig-Holstein sein Winternotprogramm für Obdachlose an den Start. Dabei werden etwa Schlafsäcke, Winterjacken, Pullover, Socken oder Stiefel an Hilfsbedürftige ausgegeben. Oder auch kurzfristig Schlafgelegenheiten vermittelt wie in drei beheizbaren Containern in Kiel oder einer Mehrpersonen-Wohnung in Husum.

Dies solle Menschen unterstützen, die von den normalen Obdachlosen-Unterkünften der Kommunen und der Diakonie nicht erreicht werden, sagte Landespastor Heiko Naß. Entweder, weil diese Quartiere überfüllt seien oder weil sich jemand bewusst dagegen entscheide. „Die mangelnden Rückzugsräume dort sind für einige ein Problem“, weiß Naß. Auch sorgten Krankheiten von Obdachlosen in beengten Räumen leicht für Konflikte.

Allein in Flensburg, wo die Diakonie ihr Hilfsprogramm vorstellte, weiß sie von 40 Menschen, die „Platte machen“. In Kiel sind ihr gar 60 bekannt. In ganz Schleswig-Holstein gehe man von mehreren hundert Betroffenen aus. „Viele sind unsichtbar, weil sich nicht alle an uns oder andere wenden“, erklärte Kathrin Kläschen, Referentin für Wohnungslosenhilfe beim Diakonie-Landesverband in Rendsburg.

Naß wandte sich gegen eine Kultur des Wegguckens: „Wir möchten diese Menschen ins Licht der Öffentlichkeit holen.“ Dazu gehört für ihn der Appell, dass Bürger Obdachlose mit offenen Antennen wahrnehmen: Wer bemerke, dass sich ein Wohnungsloser in gesundheitlich ernster Gefahr befindet, solle Hilfe herbeirufen – und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Nummer 112 verständigen.

In Hamburg waren erst am Wochenende zwei Männer, die auf der Straße lebten, nach Einschätzung der Polizei erfroren.

Für den Landespastor handelt es sich bei der Zielgruppe des Winternotprogramms nur um die Spitze eines Eisbergs. Die Zahl aller von Wohnungslosigkeit betroffenen oder bedrohten Schleswig-Holsteiner beziffert er auf mehr als 7000. 7456 nahmen im vergangenen Jahr die verschiedenen Angebote der diakonischen Wohnungslosenhilfe in Anspruch. Das Spektrum reicht von Tagestreffs über Beratungsstellen bis zu Unterkünften in größerem Stil. Die Zahl der Hilfesuchenden sei binnen dreier Jahre um 27 Prozent gestiegen. Die Preisspirale auf dem Wohnungsmarkt habe bei den sozial Schwächsten die härtesten Folgen, so Naß. Der Flensburger Diakoniepastor Thomas Nolte forderte nicht allein mehr sozialen Wohnungsbau. Es müssten auch verschiedene Behörden und Beratungsstellen stärker Hand in Hand arbeiten, um Zwangsräumungen zu vermeiden oder erst zu vollstrecken, wenn eine anderweitige Unterbringung organisiert sei.