Anonym eingeäschert

Das Ordnungsamt muss immer häufiger für die Beisetzung Verstorbener sorgen

von Rieke Beckwermert

05. Juli 2019, 12:05 Uhr

Kiel | Einen Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten – immer öfter findet sich kein Angehöriger, der dies übernimmt. Auch in der Landeshauptstadt Kiel vereinsamen Menschen, gehen im Streit auseinander, versterben – und die Kosten für deren Beisetzung kann oder will niemand begleichen. Dann springt das Ordnungsamt ein. Auf Anfrage teilt die Pressestelle der Stadt mit, dass sie eine steigende Tendenz ordnungsrechtlicher Bestattungen verzeichnet. Im Jahr 2017 waren es 237. 2018 waren es 262. Im laufenden Jahr 2019 gab es bereits (Stand Anfang Mai) bereits 93 entsprechende Bestattungen.

„Eine gewisse Zunahme ist also zu beobachten“, so Sprecher Arne Ivers. Möglicherweise sei der Grund hierfür, dass viele Menschen nicht mehr heiraten. Ivers: „Stirbt eine Person und die Ehefrau kann sich die Bestattung nicht leisten, kann sie die Kostenübernahme (nach Paragraf 74 SGB XII, Anmerkung der Red.) beim Amt für Soziale Dienste oder beim Amt für Wohnen und Grundsicherung beantragen. Diese Möglichkeit hätten Lebensgefährten nicht. Der Sprecher: „Diese Fälle nehmen zu.“

Grundsätzlich landen nach Angaben der Stadt beim Ordnungsamt sehr häufig die Fälle von Menschen, die Konflikte mit ihren Angehörigen hatten – etwa wegen Gewalttätigkeiten, der Kontakt wird abgebrochen, der Unterhaltspflicht wird nicht nachgekommen. „Hier herrscht dann ein häufig ein Unwille der Hinterbliebenen, die Trauerfeier selbst auszurichten“, erklärt Arne Ivers. „Bei lediglich etwa 20 bis 30 Prozent der Verstorbenen finden sich tatsächlich gar keine Angehörigen mehr.“

Von den bestattungspflichtigen Angehörigen, die das Kieler Ordnungsamt anschreibt, stellen rund 95 Prozent einen Antrag auf Übernahme der Bestattungskosten – meistens aus finanziellen, seltener aus persönlichen Gründen. In einigen wenigen Fällen würden die Angehörigen freiwillig an das Ordnungsamt erstatten.

Was folgt, ist eine anonyme Beisetzung. In der Landeshauptstadt werden bei den ordnungsrechtlichen Bestattungen die Verstorbenen grundsätzlich eingeäschert. Die Urne wird anonym beigesetzt. Rücksicht werde auf ausdrückliche schriftlich fixierte Wünsche der Verstorbenen genommen, auch religiöse Besonderheiten spielten dabei eine Rolle, heißt es.

Eine „Standard“-Bestattung kostet die Stadt laut Sprecher Ivers derzeit „im günstigsten Falle“ etwas mehr als 1200 Euro (Friedhofsgebühren plus Bestatterleistungen nach Ausschreibung plus eventuelle Extra-Kosten). Aus dem Jahr 2018 sind nach aktuellem Stand rund 84.000 Euro nach Abzug der Erstattungen durch Sozialhilfeträger und Angehörige offen.

Gemeinden wie die Emmaus-Gemeinde in Kiel organisieren in Eigenregie Trauergottesdienste für die ordnungsrechtlich Bestatteten. Nächster Termine ist am Dienstag, 9. Juli (11 Uhr). Der Treffpunkt für Interessierte ist am Friedhofsgebäude/Kapelle auf dem Nordfriedhof.