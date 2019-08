Stadtwerkelauf : Anmeldeschluss ist am 11. September

von shz.de

15. August 2019, 16:21 Uhr

Anmeldungen sind online unter www.stadtlauf-tornesch.de möglich. Auch in der Geschäftsstelle des TuS Esingen am Tornescher Bahnhofsplatz 8 liegen Formulare aus, geöffnet ist dienstags von 17 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Meldeschluss für den Stadtwerkelauf ist der 11. September, für Kurzentschlossene ist die Nachmeldung am Veranstaltungstag zum Aufpreis von 5 Euro möglich. Bei rechtzeitiger Anmeldung kostet die Teilnahme am Bambini- und Kinderlauf 5 Euro, für alle anderen Disziplinen werden 10 Euro erhoben. Kunden der Stadtwerke können sich das Startgeld auf ihr Verbraucherkonto gutschreiben lassen.