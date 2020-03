Corona-Krise : Angst vor häuslicher Gewalt: Frauenhäuser in SH rechnen mit Ansturm

Avatar_shz von Eckard Gehm

31. März 2020, 13:19 Uhr

Kiel | Experten fürchten einen Anstieg häuslicher Gewalt in der Corona-Krise. Nicht nur die Enge fördere familiäre Konflikte, sondern auch Stressfaktoren wie finanzielle Sorgen und Zukunftsangst. Wie ist die Lage in Schleswig-Holstein?

Eine Umfrage bei den Polizeidirektionen im Land zeigt, das keine steigende Tendenz festzustellen ist. So berichtet Sandra Otte von der Direktion Flensburg, die Polizei sei seit dem 13. März lediglich in Husum und Umgebung zu drei Fällen von häuslicher Gewalt gerufen worden. „Eine Häufung ist nicht festzustellen“, sagt Otte und fügt hinzu: „Insgesamt ist feststellbar, dass die Lage sehr ruhig ist.“ Die Polizeidirektion Lübeck meldet sogar: Die Summe aller festgestellten Straftaten hat sich in den vergangenen zwei Wochen nahezu halbiert.

In den 16 autonomen Frauenhäusern in Schleswig-Holstein, die alle miteinander in Kontakt stehen, wird ebenfalls noch keine Zunahme von Anfragen registriert. „In ein Frauenhaus zu gehen, ist schon in normalen Zeiten keine leichte Entscheidung“, sagt Anja Binna vom Kieler Frauenhaus. Nun, mit der Angst vor einer möglichen Ansteckung, sei es nochmal schwerer. „Wir rechnen aber mit einem großen Ansturm“, betont Binna. „Daher verhandeln wir mit der Stadt Kiel über die Unterbringung von schutzsuchenden Frauen in Hotels.“ Grund dafür: Die Frauenhäuser im Norden seien seit zwei Jahren durchgehend nahezu voll belegt.

Die gute Nachricht ist: Die Mitarbeiterinnen sind nicht mehr ans Home-Office gebunden. Binna: „Seit Freitag gehören wir zu den systemrelevanten Berufsgruppen.“ Krisengespräche müssten also nicht telefonisch geführt werden, sondern könnten – mit Abstand – auch persönlich erfolgen. „Wir lassen auch in der Corona-Krise keine Frau in einer Notsituation allein“, sagt Binna, die davon überzeugt ist, dass die Gewalt nicht automatisch mehr wird. „Es fehlen jedoch die Möglichkeiten, ihr auszuweichen.“ Ein Beispiel sei der Anruf einer ältere Dame, seit 50 Jahren verheiratet. Sie habe erzählt, sie sei wegen der Corana-Enge in Streit mit ihrem Ehemann geraten.

„Auch wir können regional noch keinen Anstieg der Anfragen und Beratungen verzeichnen“, sagt Diplom-Sozialpädagogin Annika Hasch vom Frauennotruf Nordfriesland. Sie befürchte jedoch, dies könne lediglich die Ruhe vor dem Sturm sein. „Wir gehen nicht davon aus, dass es in gewaltbetroffenen Haushalten derzeit ruhig bleibt und rechnen beim Fortlaufen der Ausgangsbeschränkungen mit einem Anstieg der Anfragen hilfesuchender Frauen.“