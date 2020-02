Angst und Gelassenheit stehen sich gegenüber

Wie Schleswig-Holsteiner reagieren – einiges erinnert an den Schneewinter 78/79

Avatar_shz von Frank Albrecht

27. Februar 2020, 16:15 Uhr

Rendsburg | Es mag sein, dass ein eiskalter Schneewinter die schnelle Verbreitung von Grippekrankheiten besser unterbindet als die derzeitige milde Wetterlage. Dabei mag es sich aber auch um reine Spekulation handeln. Das Verhalten vieler Menschen in der jetzigen Phase, in der die Furcht vor einer Übertragung des Corona-Virus riesengroß ist, wird von Angst geprägt. Es werde gekauft, als gäbe es morgen nichts mehr, sagt der Betreiber eines Verbrauchermarktes in Rendsburg. Toilettenpapier, Dosenfleisch, Brotwaren , Butter oder auch Trinkwasser in allen Variationen.

Es wird vorgesorgt für den Fall einer Verknappung von Lebensmitteln oder anderen Dingen. Bereits um die Mittagszeit sind im Kieler Citti-Park fast alle Parkplätze besetzt. Wie an einem Sonnabend oder an Tagen vor Weihnachten oder auch vor Ostern schleppen die Käufer übervolle Einkaufswagen zu ihren Fahrzeugen im Kellergeschoss. Ein Gastwirt aus der Nähe von Gettorf ordert 160 Flaschen Grauburgunder. „Plötzlich gehen die Einheimischen wieder in ihre Dorfkneipe. Da ist man unter sich, man kennt sich. Da ist die Angst, sich anzustecken, nicht so groß wie in Kiel“, sagt der Gastronom und stapelt schwitzend die Kartons. Getrieben von großer Angst, dass schon in Kürze Versorgungsengpässe auftreten könnten.

Parallelen zum Schneewinter 1978/79, als Schneekatastrophe in die Geschichte eingegangen, sind vorhanden. Das Verhalten vieler Menschen weist in diesen Wochen Ähnlichkeiten auf. Wie bei den Hamsterkäufen, aber auch beim Freizeitverhalten. Damals traf man sich abends in kleinen Gruppen zu Hause oder in der Stammkneipe. Möglichst mit bekannten, befreundeten Menschen. Nicht unbedingt mit Fremden. Das Vertrauen spielt wie damals eine besondere Rolle. Man tauscht sich über Dinge aus, die nicht jeder wissen soll. Weil, ja, es könnte Gefahr im Anzug sein. Heute können es Grippeviren sein, vor gut 40 Jahren war es das Bemühen um Vorteile im Kaufkampf um Lebensmittel. Gibst Du mir, so geb ich Dir. Aber erst einmal, so war es damals, „komme ich“. Wie in diesen Tagen beim Arztbesuch. Auch da heißt es im Wartezimmer, „jetzt komme ich“. Bis die Sprechstunden-Assistentin ein Machtwort spricht.

Nur noch wenig gefragt sind Handwerker. Was? Wie bitte? Ja, kaum jemand möchte in diesen Tagen „fremde Leute“ im Haus haben. Es könnte ja sein, dass auf diesem Wege das Virus ins eigene Haus oder in die Wohnung komme. So stornierte ein größerer Handwerksbetrieb bei mehreren Tageszeitungen eine Werbung für Anfang der kommenden Woche. Begründung: Handwerker seien zur Zeit keine gern gesehenen Besucher. Nur in Notfällen erwünscht.

Im schleswig-holsteinischen Sportbereich gibt es keine einheitliche Linie. Während der Fußballverband auf Anweisungen von oben, also vom DFB und von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) wartet, geht es in der Handball-Bundesliga so weiter, als wäre nichts geschehen. So reist die SG Flensburg-Handewitt heute mit Bus und Flugzeug Richtung Göppingen, wo am Sonntag das Liga-Pflichtspiel ansteht. Schon am Mittwoch darauf geht es in eigener Halle weiter gegen Melsungen. SG-Profi Jacob Heinl, der gestern als Podcast-Gast im sh:z-Medienhaus am Mikrofon war, geht mit dem Thema gelassen um. Es gebe im Trainings- und Spielbetrieb keine Einschränkungen. Die Hände habe man sich auch schon vor dem Beginn der Virusgefahr gründlich gewaschen. „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere sportliche Aufgabe. Würden wir es nicht tun, hätten wir schon vor dem Anpfiff verloren“, sagte Heinl. „Und sollten die zuständigen Behörden einen Spielbetrieb untersagen, spielen wir eben nicht.“

Nervosität auf der einen, Gelassenheit auf der anderen Seite. Während in den Supermärkten vor den Toren Husums gestern Hamsterkäufe an der Tagesordnung sind, geht das Leben in der Innenstadt seinen gewohnten Gang. So gibt es bei der Modenschau im Hause von C.J. Schmidt kaum noch freie Sitzplätze. Mode ist offenbar immer attraktiv, auch wenn Viren in der Nähe herumschwirren könnten. Angst ist nicht immer der beste Berater. Wie es starke Frauen mitten in der Corona-Krise in Husum zeigen.