Am Sonntag wieder eine Führung durch das Rosarium

von Sylvia Kaufmann

17. Juli 2019, 12:58 Uhr

Uetersen | Rosen- und Gartenfreunde sind an den Sonntagen bis einschließlich 1. September bei Führungen durch das Rosarium willkommen. Treffpunkt ist jeweils um 10.30 Uhr am Nebeneingang des Rosariums an der Berliner Straße am Parkhotel.

Mitglieder des Freundes- und Förderkreises des Rosariums gestalten die Führungen mit Erläuterungen zur Gestaltung des Parks, der mit seiner Fläche von 5,2 Hektar und den etwa 30 0000 Rosen in 900 verschiedenen Sorten und Arten einer der größten Rosengärten Norddeutschlands ist, und geben Tipps zur Rosenpflege im heimischen Garten. Am kommenden Sonntag, 21. Juli, wird Thies Breuer die Führung übernehmen. Hermann Wilkens steht mit seinem Wissen über Rosen, das Rosarium und die Aktivitäten des Fördervereins an den Sonntagen, 28. Juli und 4. August, den Teilnehmern zur Verfügung.

Die Führungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei ungeeignetem Wetter für einen Rundgang durch das Rosarium fallen die Führungen allerdings aus. Unsere Zeitung wird kurz vor den weiteren Terminen bis zum Ende der Rosensaison informieren, wer die jeweiligen Führungen leitet.