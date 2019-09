Altmaier für mehr Windparks auf See

Der Bundeswirtschaftsminister strebt für den Ausbau der Windkraft einen „nationalen Konsens“ wie beim Atom- und Kohleausstieg an

von Henning Baethge

05. September 2019, 17:11 Uhr

berlin/kiel | Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat in Aussicht gestellt, die Obergrenze für den Bau von Hochseewindparks in der deutschen Nord- und Ostsee zu lockern. „Beim Thema Offshore kann man über eine moderate Anhebung selbstverständlich Konsens erzielen“, sagte der CDU-Minister gestern in Berlin nach einem Windkraft-Gipfeltreffen mit Vertretern von Bund, Ländern, Verbänden, Unternehmen und Windkraft-Kritikern. Markus Tacke vom Branchenverband VDMA Power Systems berichtete nach dem Gespräch, Altmaier erwäge, den bis 2030 geltenden Ausbaudeckel von 15 Gigawatt Gesamtleistung „in Richtung 20 Gigawatt anzuheben“. Derzeit sind 7 Gigawatt in Nord- und Ostsee installiert.

Mit der Lockerung käme Altmaier nicht zuletzt einer Forderung des Landes Schleswig-Holstein nach, wo sowohl der grüne Umweltminister Jan-Philipp Albrecht als auch FDP-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz auf einen stärkeren Ausbau von Meereswindparks drängen. Albrechts Staatssekretär Tobias Goldschmidt, der am „Windgipfel“ teilnahm, zeigte sich daher auch vorsichtig erfreut über Altmaiers Ankündigung: „Diesen Schritt würden wir sehr begrüßen – aber er reicht bei weitem nicht aus, um bis 2030 das Ziel zu erreichen, 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen“, sagte er.

Weitere konkrete Ergebnisse brachte der erstmals in solch großer Runde tagende Windgipfel allerdings nicht. Vielmehr will Altmaier erst in den nächsten Monaten gemeinsam mit den Ländern ein Maßnahmenpaket zur Stärkung des Windkraft-Ausbaus erarbeiten. Ziel sei es, einen „nationalen Konsens“ zu erreichen wie beim Atom- und Kohleausstieg, sagte Altmaier. Er hatte zu dem Gipfelgespräch eingeladen, weil der Ausbau der Windkraft, der wichtigsten Säule der Energiewende, in diesem Jahr in Deutschland um mehr als 80 Prozent eingebrochen ist und die Branche in zwei Jahren 36 000 Jobs verloren hat. Grund für den Einbruch sind vor allem langwierige Genehmigungen, fehlende Flächen und nicht zuletzt eine wachsende Zahl von Klagen von Naturschützern und Anwohnern gegen Windparks.

Großer Streitpunkt waren so auch beim gestrigen Krisentreffen die Abstände von Windrädern zu Wohnhäusern, aber auch zu Funk- und Radaranlagen von Flugsicherung, Bundeswehr und Wetterdienst. Während Altmaier und seine Länderkollegen sich zuversichtlich zeigten, dass die Abstände zu Funkfeuern bald von derzeit 15 Kilometern auf die im europäischen Ausland üblichen 10 sinken könnten, zeichnete sich beim Streit um die Abstände zu Wohnsiedlungen keine Lösung ab.

So fordern Altmaiers Unionsfreunde im Bundestag und die Windkraft-Kritiker weiterhin die Festlegung großer, bundesweit gültiger Mindestabstände zu Wohnbebauung, um so die Akzeptanz für die Windkraft zu erhöhen. „Die Menschen würden den Windkraft-Ausbau mittragen, wenn die Anlagen große Abstände zu den Häusern haben“, sagte Susanne Kirchhof vom windkraftkritischen Verein „Vernunftkraft Schleswig-Holstein“ unserer Zeitung nach dem Treffen. Dagegen lehnen sowohl die SPD in der Groko als auch die Windbranche größere Mindestabstände ab. „Der entscheidende Faktor für Akzeptanz sind nicht Abstände, sondern die finanzielle Beteiligung der Kommunen und Bürger vor Ort“, sagte Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie. Auch der Kieler Staatssekretär Goldschmidt nannte bundesweite Mindestabstände „überflüssig wie ein Kropf“.

Wie es weitergeht, könnten die für den 20. September angekündigten Beschlüsse des Klimakabinetts der großen Koalition zeigen. Altmaier erklärte jedenfalls, die Energiewende müsse erfolgreich sein – darin seien sich alle Beteiligten einig. Mit Blick auf die Windindustrie und weitere drohende Jobverluste sagte er: „Wir möchten, dass diese Branche erhalten bleibt und eine Zukunftsperspektive hat.“